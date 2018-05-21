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В Гродно на директора частного предприятия обрушилась стена

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  • 21.05.2018, 19:01
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Мужчина погиб на месте.

Трагедия случилась 19 мая около 18.45 в Гродно на одном из строительных объектов, где происходил демонтаж стены из газосиликатных блоков. В какой-то момент стена неожиданно обрушилась на него - 48-летний мужчина погиб, передает kp.by.

На место ЧП выехали следователи, эксперты Госкомитета судэкспертиз, специалисты областного управления Департамента госинспекции труда. Они опросили очевидцев, назначили экспертизы.

- Следователи изучат вопросы соблюдения охраны труда и техники безопасности всеми задействованными в демонтаже субъектами, установят причины и условия, приведшие к гибели человека, - комментируют в управлении Следственного комитета по Гродненской области.


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