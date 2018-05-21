Артем Милевский: Приятно, что в 33 года я могу выигрывать и Суперкубок, и Кубок Беларуси 1 21.05.2018, 19:15

Артем Милевский

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский поделился эмоциями после финала Кубка Беларуси.

«4-й гол в этом сезоне пропускаем на 48-й минуте. Обычно Гордейчук нам забивает, теперь забил Иванич. Надо работать над этим. Это несерьезно. Но пока счет в противостоянии с БАТЭ 2:1 в пользу брестского «Динамо».

Невероятная игра получилась, эмоций уже не осталось. Напомнила мне игры против донецкого «Шахтера». Мне приятно, что в 33 года я могу выигрывать и Суперкубок и Кубок Беларуси.

Брест, с победой! One more trophy!» – сказал Милевский в программе «Время футбола», передает «Трибуна».