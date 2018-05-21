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Японцы выпустили десятикилограммовый чехол для iPhone X

  • 21.05.2018, 19:41

Стоимость чехла-гантели составляет около 100 долларов.

Японский телекоммуникационный гигант Softbank с целью борьбы с зависимостью от смартфонов, выпустил в продажу необычный чехол-гантелю для iPhone X, передает aspi.com.

По словам Softbank, их продукт — самый тяжёлый из всех чехлов для смартфонов. Он весит ровно 10 килограмм (без учёта веса аппарата) и изготовлен из металла.

С одной стороны, чехол позволит не отвлекаться от изучения соцсетей или просмотра видеороликов во время тренировок, с другой — отучит телефонных "маньяков" постоянно доставать свой девайс из кармана.

Стоимость аксессуара составляет около 100 долларов. Чехол можно купить с доставкой по Японии.


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