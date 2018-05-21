Японцы выпустили десятикилограммовый чехол для iPhone X
- 21.05.2018, 19:41
Стоимость чехла-гантели составляет около 100 долларов.
Японский телекоммуникационный гигант Softbank с целью борьбы с зависимостью от смартфонов, выпустил в продажу необычный чехол-гантелю для iPhone X, передает aspi.com.
По словам Softbank, их продукт — самый тяжёлый из всех чехлов для смартфонов. Он весит ровно 10 килограмм (без учёта веса аппарата) и изготовлен из металла.
С одной стороны, чехол позволит не отвлекаться от изучения соцсетей или просмотра видеороликов во время тренировок, с другой — отучит телефонных "маньяков" постоянно доставать свой девайс из кармана.
Стоимость аксессуара составляет около 100 долларов. Чехол можно купить с доставкой по Японии.