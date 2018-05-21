Олигарх Прохоров подал иск к Навальному на один рубль 2 21.05.2018, 19:50

Михаил Прохоров

Фото: olligator.ru

Ранее российских оппозицинер уличил бизнесмена в коррупции.

Российский бизнесмен Михаил Прохоров подал в Люблинский суд Москвы иск к политику Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Людмила Морозова.

Поводом для иска стал материал под названием «Как олигарх платил взятку вице-премьеру», опубликованный на сайте Навального. Прохоров потребовал, чтобы суд обязал Навального опровергнуть указанные в нем сведения, удалить материал и взыскать с ответчика один рубль.

Морозова отметила, что иск поступил в суд 21 мая. У суда есть пять дней на решение о принятии его к рассмотрению.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального узнал, что в апреле прошлого года бывший вице-премьер Александр Хлопонин продал свою виллу в Италии за 35,5 миллиона евро офшору Magora Trading. Он принадлежит кипрской компании Neptolino Holdings, собственником которой в кипрском реестре назван Прохоров.

ФБК получил договор купли-продажи, согласно которому Хлопонин в 2008 году купил виллу за 11 миллионов евро. В фонде отметили, что цены на недвижимость в Форте-дей-Марми тогда были на пике.

Навальный заявил, что любой «здравомыслящий человек» не стал бы покупать у Хлопонина виллу за такие деньги. По его мнению, Прохоров таким образом «купил» «одного из высших чиновников правительства России», который курирует вопросы недропользования.

Представитель группы «ОНЭКСИМ», которую контролирует Прохоров, рассказал Дождю, что бизнесмен намерен подать к ФБК иск о клевете в связи с публикацией о покупке виллы. По его словам, утверждения о продаже виллы по завышенной цене — ложь. Пресс-секретарь Хлопонина Наталья Платонова также заявила, что чиновник продал свою виллу в Италии на рыночных условиях.

В мае прошлого года Люблинский суд Москвы обязал Навального и ФБК опровергнуть недостоверную информацию о бизнесмене Алишере Усманове в фильме «Он вам не Димон». Претензии предпринимателя были связаны с утверждением о том, что он якобы дал взятку премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву через пожертвование земельного участка с постройками в селе Знаменское фонду «Соцгоспроект», связанную с председателем правительства.