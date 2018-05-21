Сборная Швейцарии: североамериканский вектор, игра по системе и сильный чемпионат Григорий Трофименков, «Прессбол»

21.05.2018, 20:34

Фото: new-iihf.com

Швейцарцы вымахали на две головы, а белорусы - сгорбились настолько, что вынуждены играть в первом дивизионе.

Когда-то и мы, и они изредка дерзили старшим, но однажды швейцарцы вымахали на две головы, а белорусы — сгорбились настолько, что вынуждены терять как минимум год в первом дивизионе. Как же это все произошло, ведь так мало времени утекло, когда мы боролись с ними на равных...

Та система, которая надо система

Так мало времени прошло с тех пор, как на чемпионате мира в Минске команда под руководством Глена Хэнлона сумела одолеть соперника со счетом 4:3. С тех пор на мировых форумах побеждали исключительно альпийцы. Причем делали это уверенно — с преимуществом в три шайбы. Удивительно, но как будто выгодой швейцарцев стала та самая система, нещадно и справедливо в нашей болельщицкой среде критикуемая.

Ну, не совсем в точности, однако главное, что ее отличает, — это факт абсолютной преемственности. На счастье крестоносцев, у них под боком нет большого брата, а вместе с ним и изрядного количества российских наставников и бесконечной на них надежды — вроде Владимира Крикунова, которого в Беларусь готовы позвать, чтобы тот уехал, конечно, не ночью на такси как Льюис, но почти. Словом, отсутствуют подобные метания и напрасная вера в умудренных соседей с якобы близким нам менталитетом, если позже все равно вектор меняется.

А у швейцарцев он не менялся, можно сказать, в течение более полутора десятилетий. Канадские специалисты возглавляли ее с 1998 до 2015 года, причем двенадцать из них пришлись на тренерство Ральфа Крюгера, который передавал бразды Шону Симпсону, а последний, в свою очередь, — прекрасно известному нам Глену Хэнлону. И лишь затем, в декабре 2015-го к работе с командой приступил местный рулевой, находящийся на посту поныне, — Патрик Фишер. Важный нюанс — с доверием своему в стране не поспешили, хотя готовые кандидаты были, пожалуй, и раньше в крепчавшем и крепчающем год от года швейцарском чемпионате.

Отбор, а не набор

Работа системы, естественно, невозможна, не имейся в распоряжении тренерского штаба необходимые исполнители. Необходимые, как мы смогли-таки выяснить путем эмпирических наблюдений за сборной Беларуси на протяжении трех минувших лет, — это те, кто готов к форчекингу, скоростному хоккею и вообще агрессивной борьбе в чужой зоне, какие бы ограниченные функции на тебя ни возлагались по адресу клубной прописки. То есть, те, кто по ходу сезона не таскает рояль.

Как с этим обстоит дело в сборной Швейцарии. Наверное, не худшим образом. По крайней мере, количество игроков, выступающих за океаном, растет. И альпийцы даже могут позволить себе не лить слезы и не сокрушаться по поводу недоезда того или иного исполнителя. (Или его погони за Кубком Стэнли — как в случае с Лука Сбисой, вышедшим в финал вместе с "Вегасом".) Ну и о драфте в последнее время тоже немало говорилось. В 2017 году Нико Хишир стал первым представителем своей страны, выбранным под первым номером на драфте НХЛ. Данный пример — не единичный: на соотечественников Хишира глаз североамериканские скауты кладут регулярно. Ниже — ссылка, а по ссылке в качестве подтверждения — заключительная картинка.

Егор Шарангович, как мы помним, угодил в финальный рейтинг ярмарки-2018, где, между прочим, швейцарцев много больше. Причем для того, чтобы попасть на карандаш, им не обязательно в самые ранние годы отбывать в США или Канаду (и тем более в КХЛ) — на них могут обратить внимание в швейцарском чемпионате в том числе. Разве можно представить, что белорусский талант, будь он действительно даровитым, хоть один лишний год мариновать себя в экстралиге?

Фото: new-iihf.com

Молодость — не недостаток

Адаптация теперешнего поколения швейцарских хоккеистов к североамериканскому стилю стала возможной во многом потому, что на чемпионате мира в Дании Патрик Фишер (между прочим, самый третий самый молодой из шестнадцати главных тренеров) положился на самый юный среди всех сборных ростер. В нем лишь двое защитников, родившихся раньше 1990 года и только один нападающий — Рафаэль Диас, Йоэль Дженацци и Симон Мозер. Но это не ставка на молодость вроде идеи фикс. Именно сейчас лучшие исполнители те, кто и завоевал серебро мирового форума. Безусловно, немалую роль сыграл вылет "Нэшвилла" из Кубка Стэнли, откуда в расположение Фишера прибыли Роман Йоси и Кевин Фиала.

Из-за океана — в Швейцарию

Разумеется, и о чемпионате Швейцарии, который ставится в последнее время в пример не только нашей экстралиге, но и многим другим первенствам Европы. А как иначе, если Национальную лигу (NLA) в качестве варианта продолжения карьеры избирает все большее число спортсменов, по разным причинам возвращающихся через Атлантику в Старый Свет? И при всем при этом они отнюдь не доигрывают, а продолжают оставаться на видных ролях в своих сборных, куда постоянно призываются. Взять хотя бы Карла Клингберга. В укомплектованной под завязку звездными делегатами, прежде всего, из НХЛ нашлось место и для форварда "Цуга". Роман Червенка из "Фрибура" понадобился чешской национальной команде в Копенгагене. Не говоря уже о латвийцах и датчанах, для которых приглашение в NLA — однозначный шаг вперед в карьере.

И вот еще какая деталь: сразу восемь клубов швейцарского первенства взрастили серебряных призеров датского "мира". Это не только "Неман", "Юность" и в какой-то степени поучаствовавшие в подобном предприятии молодечненское "Динамо" и "Гомель".

Фото: new-iihf.com

Мог пастухом быть, а стал серебряным призером ЧМ

В заключение — парочка любопытных историй и зарисовок, раздобытых не нами, а российскими коллегами из sports.ru, за что, правда, мы им благодарны.

Симон Мозер — уже ветеран этой швейцарской сборной. А еще — парень, которого можно было включать в подборки спортсменов, перенесших мононуклеоз — так частые, когда им болела Дарья Домрачева. Но не этим только его можно запомнить, ведь в детстве занимался продажей мороженого, собственноручно изготавливаемого.

Или Тимо Майер, чье призвание, по давнишним утверждением отца, заключалось в том, чтобы пасти скот — и не больше и не дальше города Херизау в швейцарских Альпах. На свое счастье, он хоккеем однажды увлекся всерьез: поглощал в огромном количестве трансляции, а затем — тратил по полтора часа на дорогу в одну сторону, дабы прибыть на тренировку.

Или Грегори Хофманн, которому с младых лет не позволяли быть хозяином собственной судьбы до конца. Велели учить языки, что, впрочем, трудно назвать дурным советом — тем более в мультиязыковой Швейцарии. Однако еще велели овладевать навыками каменщиками. Благо основной профессией это не стало, и Хофманн сыграл в финале чемпионата мира.

Фото: new-iihf.com

Швеция — Швейцария — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 — Нидеррайтер (Йоси, Фиала, 16.38). 1:1 — Нюквист (Экхольм, 17.54). 1:2 — Майер (Корви, Йоси, 23.13 — бол.). 2:2 — Зибанежад (Экман-Ларссон, 34.53 — бол.). 3:2 — Форсберг (80.00 — победный буллит).

Фото: new-iihf.com

Григорий Трофименков, «Прессбол»