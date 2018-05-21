В Великобритании начали три новых расследования против RT 21.05.2018, 20:43

Британский телекоммуникационный регулятор Ofcom проверит российский пропагандистский телеканал.

Британский телекоммуникационный регулятор Ofcom проверит возможные нарушения кодекса вещания телеканалом Russia Today, говорится в бюллетене начатых расследований ведомства от 21 мая, переадет gordonua.com.

Расследования были возбуждены в отношении выпусков новостей от 26 апреля и 4 мая, а также программы Crosstalk от 20 апреля. В пресс-службе вещателя отметили, что начало расследования не означает, что Russia Today допустил нарушение.

Регулятор отметил, что после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля на RT стало выходить намного больше программ, по которым требуется провести расследование на предмет возможных нарушений.

BBC отмечал, что RT активно освещает отравление Скрипаля и последовавшие за ним события. При этом телеканал транслирует российскую точку зрения на произошедшее.

12 марта регулятор телерадиовещания Великобритании Ofcom уведомил российский пропагандистский телеканал Russia Today, что его лицензия может быть отозвана.

В Ofcom заявили, что решение будет принято, как только премьер-министр страны Тереза Мэй окончательно определится с ответом, причастна ли Россия к отравлению Скрипаля на территории Великобритании.

В ответ спикер МИД РФ Мария Захарова сказала, что в случае лишения RT лицензии ни одно британское средство массовой информации в России работать не будет.

18 апреля британский телекоммуникационный регулятор Ofcom начал семь расследований в отношении прокремлевского телеканала Russia Today. Однако 13 мая было принято решение не лишать лицензии канал.