Книга польской писательницы Катажины Бонда выйдет по-белорусски 21.05.2018, 20:48

Катажина Бонда

Фото: dziennikzachodni.pl

Катажина Бонда имеет белорусское происхождение.

На недавней Варшавской книжной ярмарке не обошлось без маленькой сенсации. Белорусское независимое издательство "Янушкевич" заявило о том, что издаст на белорусском одну из четырех криминальных драм польской журналистки и писательницы Катажины Бонда под названием "Кобра". Всех секретов издатель Андрей Янушкевич не выдает. В беседе с Еврорадио говорит, что 845-страничная книга может увидеть свет в 2019 году.

Янушкевич: "Пока это закрытая коммерческая тайна, мы уточняем моменты, на каких основаниях в Беларуси это издание будет публиковаться. Будут определенные сюрпризы. Насчет передачи авторских прав все договорено. Кто будет переводить, к сожалению сказать пока не могу. Издавать книгу будем за свой счет, рассчитывая на коммерческий успех".

Автор Катажина Бонда считается очень популярной современной польской писательницей. Авторские права на издание ее книг приобрели крупнейшие издательства мира. Кстати, Бонда имеет белорусское происхождение. В ее криминальной драме "Кобра" затрагивается больная тема польской послевоенной истории — погромы белорусских православных деревень в районе Белостока польскими подпольными подразделениями Ромуальда Райса "Бурого". Среди погибших во время погрома была и бабушка писательницы.