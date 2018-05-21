Мадрид не утвердил новое правительство Каталонии 21.05.2018, 21:02

Мадрид признал полномочия нового главы правительства Каталонии, однако не утвердил подобранную им администрацию.

Правительство Испании не утвердило новый состав каталонского правительства, что означает продолжение прямого управления Каталонии из Мадрида.

Об этом сообщает eurointegration.com cо ссылкой на La Vanguardia.

Мадрид признал полномочия нового главы правительства Каталонии Жоакима Торры, однако не утвердил подобранную им администрацию.

Испанское правительство разрешило опубликовать в официальном издании декрет о создании и компетенции департаментов нового правительства, но не о назначении, поскольку есть "проблемы жизнеспособности".

Этот шаг стал ответом испанского премьера Мариано Рахоя на предложение Торры включить в состав каталонского правительства заключенных политиков и бывших чиновников, находящихся в изгнании.

Напомним, 17 мая Ким Торра принес присягу главы правительства Каталонии, избежав при этом упоминания о короле и Конституцию Испании.

Однако впоследствии он проигнорировал предостережения Мариано Рахоя и включил в правительство двух заключенных политиков и двух политиков, которые бежали за границу. Присяга каталонского правительства была запланирована на 23 мая.