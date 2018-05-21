Президент Польши утвердил Артура Михальского на должность посла в Беларуси
- 21.05.2018, 21:06
В последние годы дипломат был директором Восточного департамента МИД Польши.
Президент Польши утвердил Артура Михальского на должность нового посла Беларуси.
Как сообщает пресс-служба польского МИД, 17 мая министр иностранных дел Яцек Чапутович вручил Михальскому постановление о назначении.
Ранее Артур Михальски работал послом в Молдове, а в последние годы был директором Восточного департамента Министерства иностранных дел Польши.
Прежний посол Польши в Беларуси Конрад Павлик завершил свою дипломатическую миссию 31 января этого года.