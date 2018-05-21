закрыть
21 мая 2018, понедельник, 22:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Президент Польши утвердил Артура Михальского на должность посла в Беларуси

  • 21.05.2018, 21:06
Артур Михальский
Фото: Microfon / Monitorul fiscal FISC.md

В последние годы дипломат был директором Восточного департамента МИД Польши.

Президент Польши утвердил Артура Михальского на должность нового посла Беларуси.

Как сообщает пресс-служба польского МИД, 17 мая министр иностранных дел Яцек Чапутович вручил Михальскому постановление о назначении.

Ранее Артур Михальски работал послом в Молдове, а в последние годы был директором Восточного департамента Министерства иностранных дел Польши.

Прежний посол Польши в Беларуси Конрад Павлик завершил свою дипломатическую миссию 31 января этого года.


популярное за неделю

Мнение

Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами
Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами Артём Черняк
Мамы
Мамы Ирина Халип
Авантюра Лукашенко закончилась крахом
Авантюра Лукашенко закончилась крахом Павел Северинец
Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип