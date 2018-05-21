Президент Польши утвердил Артура Михальского на должность посла в Беларуси 21.05.2018, 21:06

Артур Михальский

Фото: Microfon / Monitorul fiscal FISC.md

В последние годы дипломат был директором Восточного департамента МИД Польши.

Президент Польши утвердил Артура Михальского на должность нового посла Беларуси.

Как сообщает пресс-служба польского МИД, 17 мая министр иностранных дел Яцек Чапутович вручил Михальскому постановление о назначении.

Ранее Артур Михальски работал послом в Молдове, а в последние годы был директором Восточного департамента Министерства иностранных дел Польши.

Прежний посол Польши в Беларуси Конрад Павлик завершил свою дипломатическую миссию 31 января этого года.