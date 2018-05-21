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Барак и Мишель Обама подписали контракт с Netflix

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  • 21.05.2018, 21:30
Фото: Theo Wargo/WireImage

Бывший президент США Барак Обама и его супруга подписали контракт с Netflix о продюсировании фильмов и сериалов.

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель примут участие в создании телевизионных передач различных форматов, говорится в Twitter американской компании Netflix, передает ria.ru.

"Президент Барак Обама и Мишель Обама заключили соглашение на несколько лет о продюсировании фильмов и серийных фильмов для Netflix, потенциально, в том числе, сериалов, тв-шоу, документальных сериалов, документальных фильмов и художественных фильмов", — сказано в микроблоге.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники писала, что экс-президент ведет переговоры об участии в нескольких телевизионных программах.

По информации издания, Обама может стать модератором дискуссий на темы, которые активно обсуждались во время его президентства — медицинское страхование, избирательные права, иммиграция, внешняя политика, изменение климата. Его супруга Мишель в свою очередь могла бы участвовать в обсуждении вопросов, которые она продвигала во время пребывания в Белом доме.

По словам источников газеты, Обама не намерен использовать шоу для того, чтобы отвечать на критику со стороны консерваторов или нынешнего президента. Бывшая президентская чета хочет участвовать в шоу, которое "освещает вдохновляющие истории", отмечает газета.


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