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Что будет с долларом в ближайшее время?

  • 21.05.2018, 21:45

Курс доллара в Беларуси в ближайшее время вряд ли сумеет закрепиться ниже отметки 2 рубля.

Жанна Кулакова, финансовый консультант компании «ТелеТрейдБел», объясняет kp.by, что происходило с валютами на прошлой неделе, и дает прогноз на следующую.

- Белорусский рубль вновь укрепляется. За последнюю неделю курс доллара в Беларуси вырос на 0,1% до 2,0022, евро подешевел на 2% до 2,3483, а курс российского рубля снизился на 1,1% до 3,2031. В целом к корзине национальная валюта укрепилась на 0,9%.

На валютном рынке России за последнюю неделю заметных изменений не произошло: на фоне дорогой нефти (а баррель Brent на прошлой неделе доходил до отметки 80 долларов) российский рубль сохраняет стабильность. С учетом этого можно предположить, что укрепление белорусского рубля связано в том числе и с внутренними факторами - по всей вероятности, на бирже сохранится избыток иностранной валюты. Это подтверждает и статистика Национального банка.

Тем не менее курс доллара в Беларуси в ближайшее время вряд ли сумеет закрепиться ниже отметки 2 рубля. Связано это, во-первых, с тем, что наш рынок еще не до конца отыграл ослабление российского рубля после введения антироссийских санкций, а во-вторых, с тем, что американская валюта укрепляется на международном рынке. На фоне снижения геополитических рисков и позитивных ожиданий относительно перспектив американской экономики курс доллара на мировой арене обновил максимум с начала 2018 года. Не исключено, что доллар в ближайшее время будет оставаться дорогим, в том числе и на белорусском рынке. Однако во втором полугодии евро может возобновить рост против доллара из-за возможного ужесточения денежно-кредитной политики Европейского центробанка.

На этой неделе российский рубль имеет шансы укрепиться на фоне очередного налогового периода и общей «перепроданности» рубля - есть признаки того, что сейчас российская валюта более слабая, чем должна быть, исходя из реального положения дел в экономике России. Рост курса российского рубля вероятен и на нашем рынке. А доллар и евро в ближайшие дни могут оставаться стабильными, если обойдется без геополитических форс-мажоров.


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