Совет директоров «Роснефти» предложил выплатить Шрёдеру $600 тысяч 21.05.2018, 22:19

Герхард Шрёдер

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Экс-канцлер Германии был избран главой совета директоров «Роснефти» в сентябре 2017 года.

Совет директоров «Роснефти» предложил акционерам утвердить вознаграждение председателю совета, бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру в размере $600 тыс. Об этом говорится в материалах к годовому собранию акционеров, которое состоится 21 июня, передает РБК.

В документе также предлагается выплатить заместителю главы совета директоров компании Маттиасу Варнигу и независимому директору «Роснефти» Дональду Хамфризу по $580 тыс. каждому. Кроме того, предусмотрено вознаграждение другим членам совета директоров — Файзалу Алсуваиди ($530 тыс.), Олегу Вьюгину ($565 тыс.) и Айвану Глазенбергу ($530 тыс.).

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в январе сообщил, что Шрёдер отказался от вознаграждения за свою работу в компании. Позднее представитель компании Михаил Леонтьев заявил, что «Роснефть» считает некорректным «не выплачивать вознаграждение за работу человеку такого масштаба и с таким объемом возложенных на него обязательств».

Шрёдер был избран главой совета директоров «Роснефти» в сентябре 2017 года. Сечин, представляя бывшего канцлера Германии акционерам, назвал его «самым лояльным по отношению к Москве немецким лидером».