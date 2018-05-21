Фотофакт: В Барановичском районе Audi чуть не слетела с моста 2 21.05.2018, 22:31

По предварительным данным, водитель уснул за рулем.

Автомобиль Audi 80, за рулем которого был 22-летний житель Барановичей, двигался со стороны города в сторону Новогрудка. По предварительным данным, водитель уснул за рулем, из-за чего автомобиль съехал в левый кювет и врезался в ограждение моста.

– Водителя с тяжелыми травмами госпитализировали в Барановичскую городскую больницу, – рассказали Intex-press в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома