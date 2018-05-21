История Беларуси за два дня: на берегах Сулы рыцари померились силой 21.05.2018, 22:55

Изучать историю своей страны можно не только по книгам, но и по реконструкциям событий прошлых эпох.

Для этого стоило приехать на фестиваль средневековой культуры "Сульский замок", пишет kp.by.

На берегу тихой речки Сулы раскинулся настоящий средневековый город. Гости фестиваля могли попробовать блюда национальной белорусской кухни, окунуться в быт средневековья, стать свидетелями рыцарских сражений.

Фестиваль средневековья "Сульский замок".

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Открыл фестиваль средневековья парад участников исторической реконструкции.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Очень впечатлил рыцарский турнир "Щит и меч". Победу в сражении одерживает тот рыцарь, который нанесет большее число ударов мечом по сопернику. Бои были более чем серьезные. Иногда удары мечом оставляли вмятины в доспехах, а зрители с замиранием сердца наблюдали за поединками.

Рыцарские баталии на берегах реки Сулы.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Удары в сражении были сильные. От травм рыцарей защищали доспехи.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Турнир "Щит и меч".

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Все желающие могли отправиться в путешествие по реке Сула на драккаре (корабле драконе) - ладье викингов.

Путешествие на драккаре.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Путешествие на Драккаре.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Для детей сделали много интерактивных площадок. Тут и из мушкета шотландского пострелять можно и настоящие рыцарские доспехи примерить.

На фестивале можно почувствовать себя шотландским стрелком.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Дети тоже устраивали бои, правда, на деревянных мечах.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Конно-исторический клуб "Золотая шпора" устроил на ристалище средевековый конный турнир. Всадники в доспехах сражались на мечах, рубили капусту, выбивали друг друга из седла.

Конный турнир.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Рыцари померились силой на берегах Сулы.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Падать с лошади в тяжелых доспехах - довольно неприятно.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Конно-исторический клуб "Золотая шпора" устроил на ристалище средевековый конный турнир.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК