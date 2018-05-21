История Беларуси за два дня: на берегах Сулы рыцари померились силой
- 21.05.2018, 22:55
Изучать историю своей страны можно не только по книгам, но и по реконструкциям событий прошлых эпох.
Для этого стоило приехать на фестиваль средневековой культуры "Сульский замок", пишет kp.by.
На берегу тихой речки Сулы раскинулся настоящий средневековый город. Гости фестиваля могли попробовать блюда национальной белорусской кухни, окунуться в быт средневековья, стать свидетелями рыцарских сражений.
Очень впечатлил рыцарский турнир "Щит и меч". Победу в сражении одерживает тот рыцарь, который нанесет большее число ударов мечом по сопернику. Бои были более чем серьезные. Иногда удары мечом оставляли вмятины в доспехах, а зрители с замиранием сердца наблюдали за поединками.
Все желающие могли отправиться в путешествие по реке Сула на драккаре (корабле драконе) - ладье викингов.
Для детей сделали много интерактивных площадок. Тут и из мушкета шотландского пострелять можно и настоящие рыцарские доспехи примерить.
Конно-исторический клуб "Золотая шпора" устроил на ристалище средевековый конный турнир. Всадники в доспехах сражались на мечах, рубили капусту, выбивали друг друга из седла.