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Талисманом ЧМ по вертолетному спорту станет собака из Беларуси

  • 22.05.2018, 7:44

В соревнованиях примут участие около 100 вертолетчиков.

Организаторы хотели выбрать живой талисман – своеобразную белорусскую Белку или Стрелку, собаку, которая не только отправится в полет, но и будет радовать гостей фестиваля, сообщает БелТА.

Собаку использовали в оформлении фестиваля уже в прошлом году. Но это была собака без истории

Чемпионат по вертолетному спорту Минск примет впервые (последний раз мировой турнир вертолетчиков Беларусь принимала в 1978 году, в Витебске).

Нынешнее состязание пройдет на аэродроме Боровая с 23 по 29 июля, в нем примут участие около 100 авиаторов.

Фото – БФАС

Соревнование станет последним на аэродроме Боровая перед его полным закрытием.

Вертолетчики будут бороться в слаломе, доставке грузов, навигации, полете на точность, в командной эстафете и других дисциплинах. Белорусы, которые взяли серебро на минувшем чемпионате мира в Польше, – одни из фаворитов турнира.

Вход на мероприятия чемпионата и фестиваля авиационного спорта # ПраНеба, который пройдет 29-30 июля в том же месте, будет бесплатным.


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