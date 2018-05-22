МИД Украины: Перед поездкой в Беларусь проверяйте, нет ли вас в «черных списках» ФСБ 2 22.05.2018, 7:59

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Беларусь — союзник России, что создает ряд трудностей для украинских граждан.

Об этом сказал в интервью изданию «Обозреватель» заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднарь.

По его словам, для Украины проблемой являются определенные аспекты функционирования союзного государства, прежде всего общий миграционный режим.

«Это формальное решение существует с 90-х годов. И в данном случае нам нечего возразить. С другой стороны, это наш сосед, сосед важный и с точки зрения торговли, и с точки зрения человеческих связей. У нас есть сферы сотрудничества, где нет конфликтов или противостояний»,— сказал он.

По его словам, для Украины проблемой являются определенные аспекты функционирования союзного государства, прежде всего общий миграционный режим.

«Черные» списки, которые действуют на территории РФ, автоматически распространяются на территорию Беларуси. В чем-то, к сожалению, это приводит к проблемам для наших граждан. Кое-где у Беларуси есть возможности влиять на это, а иногда — нет, поскольку это давно согласованный формат»,— пояснил Боднарь.

Он призвал украинцев перед поездкой в Беларусь проверить, не находитесь ли вы в списке запрещенных лиц.

Напомним, что украинец Павел Гриб был похищен в 2017 году на территории Беларуси и вывезен на территорию РФ, где ФСБ обвинила его в терроризме. После этого суд несколько раз отказал защите украинца, опротестовавшей продление срока содержания под стражей, а также в предоставлении ему медицинской помощи.