Трамп готов отменить встречу с Ким Чен Ыном 2 22.05.2018, 8:17

Майк Пенс

Фото: Getty Images

Правитель Северной Кореи допустил ряд ошибок.

Президент США Дональд Трамп готов отказаться от встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая запланирована на 12 июня. Об этом вице-президент США Майк Пенс сообщил телеканалу FoхNews после того, как Северная Корея поставила под сомнение проведение встречи, пишет liga.net.

По его словам, КНДР не следует пробовать добиваться уступок со стороны США за обещания, которые она не намерена сохранять.

"Было бы большой ошибкой для Ким Чен Ына думать, что он может манипулировать Дональдом Трампом", - заявил Пенс.

It would be a great mistake for Kim Jong-Un to think he could play @POTUS Trump. pic.twitter.com/Q6Xo3fz5LI — Vice President Mike Pence (@VP) 22 мая 2018 г.

В ответ на вопрос журналиста, может ли Трамп отказаться от проведения саммита 12 июня в Сингапуре, вице-президент США сказал: "Никаких сомнений".

As @POTUS Trump made clear, this will only end like the Libya model ended if Kim Jong-un doesn't make a deal. pic.twitter.com/wE68qh8u25 — Vice President Mike Pence (@VP) 22 мая 2018 г.

Ранее 21 мая СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп все больше обеспокоен тем, что его предстоящая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре может обернуться политической неудачей.