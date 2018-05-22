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Шейман-младший и фирмы для «прикрытия»

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  • 22.05.2018, 8:27
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Сергей Шейман

Сын Виктора Шеймана ведет бизнес с бывшим генералом ФСБ, приближенным к российскому руководству.

К таким выводам пришли в своем расследовании журналисты «Белсата» Екатерина Андреева и Игорь Ильяш.

Сын главы администрации Лукашенко Сергей Шейман – личность не публичная и официально с правительством не связана. Но такая связь просматривается. В марте Шейман-младший вместе с отцом Виктором посетил Зимбабве – в качестве «советника» правительственной делегации.

«Нашей целью является вывести торговлю между двумя странами на уровень миллиарда долларов», – цитировала Шеймана зимбабвийское издание Herald.

«Должность генерал-полковника Шеймана соответствует должности вице-президента», – отметило также издание.

Значение главы президентской администрации зимбабвийская газета преувеличила, но когда-то Шеймана называли «серым кардиналом» белорусской политики.

По подозрению в причастности к «исчезновению» оппонентов Лукашенко, Виктора Шеймана, тогдашнего секретаря совета безопасности, внесли в «черный список» Евросоюза.

Однако вернемся к Шейману-младшему, а точнее к его партнерам в бизнесе.

В «панельке» в российском Тольятти на имя Сергея Шеймана зарегистрирована фирма «ТЕП-холдинг».

«Фирма« ТЕП-холдинг» в Тольятти имеет классические признаки «прокладки». Что такое фирмы- «прокладки»? Это фирмы, которые используются для прикрытия каких-то серых схем», – объясняет Игорь Ильяш.

Соучредителем предприятия является генерал ФСБ в отставке Анатолий Ткачук – партнер приближенного к российскому премьеру предпринимателя Игоря Юсуфава.

Компании Ткачука занимаются добычей титана и оборонными подрядами.

Сведений о незаконности связей Шеймана-младшего с отставным российским генералом нет. Однако это бизнес-партнерство вызывает справедливые вопросы.

«Действительно, Сергей Шейман является чиновником или бизнесменом? Что значат его связи с Ткачуком? Связано ли это как-то с работой его отца?», – перечисляет основные вопросы Ильяш.

Кстати, экс-сотрудника ФСБ и российского предпринимателя Виктор Шейман знает лично. В 2010 году Ткачук вместе с белорусской торговой делегацией посетил Гану.

«Сергей Шейман с Виктором Шейманом могут обмениваться информацией и касательно государственных вопросов, и касательно бизнеса – если он действительно существует», – считает Екатерина Андреева.

О хороших отношениях между белорусскими топ-чиновниками и российским бизнесом, по мнению экспертов, свидетельствует тот факт, что многие из них после отставки находят себе работу в России.

Советником белорусско-российской фирмы «Внешэкономстрой» является бывший белорусский премьер Владимир Ермошин. В «российских железных дорогах» трудоустроился бывший председатель КГБ Леонид Ерин. А бывший министр энергетики Александр Озерец теперь помогает российским компаниям строить белорусский АЭС.

«Эта тенденция довольно опасна. Во-первых тем, что эти люди являются владельцами многих государственных тайн. Во-вторых, они сохраняют связь в своих аппаратах. А в-третьих, компании, где они сейчас работают – тот же самый «Лукойл», «российские железные дороги», очень сильно завязаны на действующие российские элиты», – уточняет экономический обозреватель «Белсат» Станислав Ивашкевич.

Возникает ли конфликт между интересами белорусского общества и фирмами Сергея Шеймана и Анатолия Ткачука? Снять сомнения на этот счет может только сам предприниматель Сергей Шейман.


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