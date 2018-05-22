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Энергетический парадокс: из-за БелАЭС Россия может применить «газовый шантаж»

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  • 22.05.2018, 8:36
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Цены на электроэнергию после строительства АЭС в Островце только вырастут.

Когда в Беларуси замышлялась «стройка века» – строительство БелАЭС, власти, конечно же, рассчитывали на экспорт «лишней» электроэнергии, – к этому времени уже несложно было спрогнозировать объем грядущего профицита. Поставлять ее предполагалось прежде всего на литовский рынок, так как Литву и Беларусь связывают 5 ЛЭП, в том числе самая мощная – ЛЭП 750 кВ, которая является частью так называемого «кольца АЭС», пишет экономический обозреватель Татьяна Маненок для издания «Наше мнение».

Но Литва практически с начала строительства БелАЭС заявила, что расположенная в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса, белорусская станция не соответствует международным стандартам и представляет собой угрозу для национальной безопасности. Литва приняла решение бойкотировать импорт белорусской электроэнергии с будущей АЭС и последовательно его выполняет.

Минэнергетики Литвы уже приступило к реализации проекта по отключению электросетей страны от энергосистемы Беларуси и бывших советских стран и подключению их к европейской сети. Согласно проекту, пройдет реконструкция двух трансформаторных подстанций в Висагинасском и Утенском районах, будет установлена развитая инфраструктура для передачи электроэнергии. Также Литва демонтируют самую мощную высоковольтную линию, которая соединяет Игналинскую АЭС с Беларусью – ЛЭП 750 кВ. Планируется, что реконструкция системы электропередачи в северо-восточной Литве завершится не позднее весны 2021 года. Общая стоимость проекта составляет EUR23,9 млн без НДС. ЕС выделит 45% от стоимости проекта – EUR 10,8 млн.

После демонтажа ЛЭП 750 кВ оставшиеся 4 ЛЭП (две мощностью по 330 киловольт и две по 110 киловольт) будут действовать, пока Литва будет находиться в так называемом энергокольце БРЭЛЛ, которая объединяет энергосистемы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы.

Ранее в Литве заявляли, что после синхронизации сетей с Европой не останется ни технического, ни коммерческого потока электроэнергии из Беларуси. Однако позже глава Минэнергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас признал, что ограничить доступ белорусской электроэнергии на литовский рынок будет довольно сложно – она в небольших количествах может поступать в страну через соседнюю Латвию. Сейчас Литва обсуждает с Латвией вопрос блокирования электроэнергии с БелАЭС. Ближайшая подстанция мощностью 330 киловольт находится под Полоцком на участке ЛЭП Полоцк – Игналинская АЭС. В Вильнюсе не исключают вариант прокладки новой высоковольтной линии для поставки белорусской электроэнергии в эту страну.

Однако неочевидно, что в ближайшее время такого рода проект будет реализован. И не по политическим соображением, а прежде всего из-за коммерческой составляющей. Пока неясно, по какой цене Беларусь будет готова экспортировать электроэнергию после завершения строительства БелАЭС.

Строительство БелАЭС финансируется за счет государственного экспортного кредита РФ в объеме до USD10 млрд. Согласно условиям контракта, Беларусь должна начать погашение кредита через 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию АЭС, но не позднее 1 апреля 2021 года – 30-тью равными долями каждые шесть месяцев.

Можно предположить, что для погашения кредита по БелАЭС белорусское руководство постарается привлечь внешнее финансирование. Сделать это будет непросто, потому что белорусский госдолг уже приблизился к порогу экономической безопасности страны. Какой выход может быть в этой ситуации? Переложить часть затрат на выплату кредитов в тарифы на электроэнергию. Что, естественно, не сделает их более конкурентоспособными после завершения амбициозной стройки.

Вот почему правительство Беларуси сейчас делает ставку на договоренности с Россией по цене газа в рамках создания общего рынка газа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Ключевая задача – уже к 2020 году сблизить цены на газ с российскими (сейчас российские цены на газ примерно в два раза ниже белорусских). А к 2025 году – планируемому сроку создания общего рынка газа в ЕАЭС – белорусское руководство ставит перед собой задачу получить одинаковые цены на газ с российскими.

Поскольку в Беларуси сейчас около 95% электроэнергии вырабатывается на природном газе, заметное снижение цены на российский газ может существенно скорректировать тарифы и на электроэнергию и после строительства БелАЭС. Отметим, что два реактора БелАЭС должны заработать в конце 2020 года. Они будут производить 18 млрд. кВт.ч – это примерно около половины нынешнего объема. В 2017 году потребление электроэнергии в стране составило 36,926 млрд кВт.ч., в том числе источники ГПО «Белэнерго выработали 30,605 млрд кВтч, импорт электроэнергии составил 2,733 млрд кВт.ч.

Недавно вице-премьер Беларуси Владимир Семашко на форуме «Атомэкспо» в Сочи сообщил, что Беларусь с начала 2018 года почти в 3 раза увеличила экспорт электроэнергии – до 420 млн кВт.ч (в 2017 году Беларусь экспортировала 147,5 млн кВт.ч). Надо полагать, что достичь такого результата позволило снижение цены на российский газ в рамках договоренностей с РФ – по данным за январь-февраль 2018 года, цена импортируемого российского газа составила для Беларуси USD132 за тыс. куб. м., что на 9,5% ниже, чем за такой же период 2017 года.

Таким образом, если официальному Минску приходится добиваться практически невозможного – сблизить цены на газ с российскими и при этом найти способ избежать дополнительной нагрузки на тарифы при расчетах за кредит на строительство БелАЭС.


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