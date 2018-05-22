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Леонид Кулаков: Если будем бороться — свобода наступит намного быстрее

  • 22.05.2018, 8:40

Право на протест дает Конституция.

Активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» оштрафованы за солидарность с политзаключенными, сообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса.

Решение об этом принял 21 мая суд Первмайского района Минска. Леонид Кулаков и Майя Наумова получили штрафы в размере 40 базовых величин.

— Естественно, решение суда не повлияет на мои поступки. Я и далее буду выходить на уличные акции и требовать освобождения политзаключенных, — заявил после окончания процесса Леонид Кулаков. — Право на это мне дает Конституция. Я уверен, что если мы будем бороться за политзаключенных, проявлять солидарность с ними, то свобода для всех нас настанет намного быстрее.


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