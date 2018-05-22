Исповедь белорусского стоматолога: Скорее получить категорию и уйти работать к частникам 22.05.2018, 8:55

Архивное фото

Врач из государственной клиники рассказала всю правду о своей работе.

«Дело было в Лимасоле. «€40», — с акцентом сказала стоматолог Андрулла. Только что она поменяла мне лекарство на месте удаленной «восьмерки». Процедура заняла около двух минут. Мы встретились взглядами, и мне показалось, что Андрулла поняла мои мысли и смутилась. Потом стала объяснять, мол, это стоимость приема и так далее. Такие же деньги в Минске Ольга, стоматолог госполиклиники, зарабатывает за неделю», - пишет onliner.by.

Вся эта разница между стоимостью западных (а также южных, восточных и северных) стоматологических услуг носит почти легендарный характер с момента падения железного занавеса. Каждый турист, эмигрант, командированный стремится попасть к нашим врачам перед поездкой, потому что соотношение цены и качества — просто на космическом уровне.

Конечно, чудес не бывает. Олина зарплата — одна из причин наших цен. Около десяти лет назад выпускница медуниверситета отправилась по распределению в одну из минских поликлиник, чтобы поработать на благо отечественной стоматологии.

— Это было очень сложно — как вступительная кампания, так и учеба. Но уверенность в том, что я всегда буду востребована, затмевала все трудности, — рассказывает Ольга.

Мой первый пациент случился еще во время учебы. С третьего курса студенты начинают лечить людей. До этого мы работаем с фантомами — резиновыми челюстями и пластиковыми зубами, учимся правильно сидеть и управляться с руками.

— Вы помните первую зарплату после распределения?

— Нет, она была слишком маленькая… Она такой и остается, в принципе.

Стоматологи просят кондиционер

— В течение двух лет работы ты должен посетить курсы повышения квалификации (160 часов), иметь стаж, сдать отчет и пройти экзамен — в виде теста и устный. Все это нужно, чтобы получить вторую категорию и смешную добавку к зарплате.

Категории нужны не для этих крох, конечно. В 2016 году власть изменила правила. Теперь в частных медицинских центрах могут работать только врачи первой и высшей категорий. Врачам второй категории до первой (разрешающей не только работать, но и зарабатывать) три года непрерывного стажа, а еще курсы повышения квалификации и тесты.

Обладательница второй категории Ольга тогда же была вынуждена прекратить подработки и вернуться на зарплату «госстоматолога» — менее 500 рублей.

— Смена длится шесть с половиной часов плюс дежурные субботы раз в месяц — с 8 до 14 либо с 14 до 20. Обычно получается чуть больше, потому что утром нужно подготовиться, а вечером — долечить пациента.

Норма за смену — 12 пациентов, по полчаса на каждого. Если не укладываешься, у врача есть небольшая пачка талонов (основные — в регистратуре), которые он дает своим пациентам для продолжения встреч.

— Самое любимое — это профосмотр. А если он на талоне — вообще, — чуть не жмурится от эмоций Ольга. — Мне нравится: посадить, посмотреть, рассказать. Нам же платят только за часы, не за сложность.

— А самое нелюбимое?

— Эндодонтия (раздел стоматологии, изучающий, в частности, методы лечения каналов зуба. — Прим. Onliner.by). Это очень долго и сложно. Особенно для отведенных 30 минут. Если все это летом и в жару, то еще хуже.

Я лишь однажды видела кондиционер в кабинете госполиклиники. Если на улице жарко, то работа превращается в ад. Ты нависаешь над пациентом (который и сам не холоден) в статичной позе, в шапке, маске, халате, защитной обуви и перчатках. Пациенты лежат такие же, мокрые от жары и страха. Накипело. В XXI веке в кабинете врача-стоматолога любой специальности обязательно должен быть обслуживаемый кондиционер!

«Разводят на деньги? Никогда не слышала»

— Вы работаете на время. В частном центре — на процент от оплаченных услуг. Это принципиально разные подходы. Означает ли это, что врачи частных стоматологий заинтересованы в дорогом лечении и — самое важное — могут этим злоупотребить?

— Я ни разу не слышала, чтобы врач провоцировал пациента, разводя его на более дорогое лечение. Тем более не долечить, чтобы к нему вернулись через полгода. Нет! Это не врач, значит. Мы не можем сделать плохо специально. Специально никто не «футболит», вы что? Кто же заинтересован в жалобах…

— На вас жаловались?

— Да, один раз. Все закончилось недоказанностью. То есть я не была ни в чем виновата. Но это было очень неприятно. Обычно все выходят довольными, потому что… хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается. Шутка, просто я общаюсь, успокаиваю, сюсюкаюсь.

— Кто больше боится — мужчины или женщины?

— Мужчины. Но никогда в этом не признаются. Видно по косвенным признакам: как рот зажимают, потеют, краснеют от растущего давления. Женщины лучше себя настраивают, им не стыдно признаться, что им страшно.

— Как вообще зубы у нации?

— Отличаются даже в разных районах: в одном — проблемы с деснами и камнями, в другом — с пульпитами. Наверное, дело в разной воде.

— Коротко о том, что может волновать обладателей зубов. Чистить зубы до или после завтрака?

— После, конечно. Смысл чистить до? Разве что налет убрать. Если хотите всех сидящих за столом поразить свежим дыханием, чистите и до, и после.

— Жидкости для полоскания рта настолько полезны, как рассказывают в рекламе?

— Я бы не рекомендовала пользоваться ими больше месяца: меняется микрофлора. Хватает щетки и нитки. Вот нитка — штука обязательная.

— Ваша зубная паста?

— Elmex. Это не очень патриотично, но как есть. Не так важно чем — лишь бы чистить.

— В девяностых годах «стоматологи рекомендовали» жвачки — реклама была такая социально ответственная? Времена изменились или по-прежнему надо закидывать пару подушечек после еды?

— Я не жую. Если иногда хочется, то почему нет? Плохо, что жвачка включает мышцы и слюноотделение. В общем, давайте так: жвачка — последнее, что вас спасет от проблем с зубами.

— На полках все больше товара с задачей отбелить зубы. Что об этом думаете?

— Ничего хорошего. От тюбика пасты зубы не выпадут, но чувствительность может повыситься. Для меня отбеленные зубы — это фарфор и старость. У белорусов светлая кожа и от природы хорошие светлые зубы. Чтобы получить белозубую улыбку, достаточно немного загореть — попробуйте. Отбеливание — это косметика, а не лечение. Его нужно делать повторно.

Вообще, мы допускаем большую ошибку: приходят пациенты с какой-нибудь щербинкой спереди и просят исправить. Открывают рот — а там уже все плохо в принципе. Может, потому, что у нас нет обязательных профилактических осмотров вместо рекомендуемых?

Зато все очень боятся радиации при снимках. Я понимаю почему: история наша такая. Но один снимок — ничто по сравнению с тем, что мы получаем каждый день.

Об уровне зарплат в частной стоматологии и поликлинике

— Почему так сильно различаются цены на стоматологические услуги? И вот этот бесплатный кабинет, в котором вы работаете, — это что? Насколько эффективно оказываемое там лечение?

— Бесплатный кабинет — это такая социальная штука. В поликлинике же есть и платные услуги. Если у вас острая боль или привезли на скорой — скорее всего, попадете ко мне. Я окажу вам первую помощь, а долечиваться пойдете уже за деньги. В этом плане, кстати, у нас очень хорошая доступность по сравнению с другими странами.

Цены разные, потому что препараты разные. Есть импортные, а есть аналоги российского производства. Госклиники, скорее всего, по тендеру закупают то, что дешевле.

Да, мне бывает стыдно за используемый материал. Особенно после того, как посетил какие-нибудь курсы или почитал свежие научные публикации. Но это правда: помощь социальная — такие и материалы.

Приходит бабушка с жалобой: плохо все делают, пломба выпадает. Ты смотришь и понимаешь, что бабушке нужно и запротезироваться нормально (а делали бесплатно — значит, штампованными коронками), и никакого цемента — только фотоматериал. А у меня его нет. Поэтому для особых случаев проявления человечности я сама покупаю кое-что. Не самое дорогое, попроще, но хотя бы то, что помогает. Плюс частник должен вернуть вложенные средства за все — от помещения до стоимости оборудования.

— Вы собираетесь уйти к частникам, так?

— Да. В частной клинике я рассчитываю на 20% от стоимости оказанных услуг. Если пломба стоит рублей 70, то 15 рублей мои. Умножьте примерно на 6 человек — вот и 100 рублей в день. Пять дней в неделю — 20 рабочих дней в месяц. Это ставка. То есть тысяча долларов — реально.

— Почему вы еще не там, а работаете по-прежнему за $250?

— В поликлиниках тоже есть свои плюсы. Кто-то ищет здесь клиентов, другие скрываются за гарантиями, больничным и уверенностью в том, что свои деньги ты точно получишь.