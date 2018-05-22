Джо Дэвис: Биткоин дорожает подобно луковицам тюльпанов в Голландии в 17-м веке 1 22.05.2018, 9:06

Именно поэтому цена криптовалюты может упасть до нуля.

Из-за отсутствия фундаментальных экономических факторов при формировании стоимости криптовалюты, цена биткоина с высокой долей вероятности упадет до нуля. Об этом ведущий экономист компании Vanguard Джо Дэвис написал в колонке для портала ETF.com.

Он указал, что у криптовалюты не может быть жизнеспособных областей применения. Так, она не может восприниматься в качестве формы денег, поскольку не является эффективным средством накопления.

«В отличие от акций и облигаций, криптовалюты не вызывают движений денежных средств, таких как процентные платежи или дивиденды. И если цена национальных валют определяется лежащей в их основе экономической деятельностью выпускающих их стран, то цена криптовалют базируется исключительно на спекуляциях», — заявил Джо Дэвис.

Экономист призвал инвесторов воздержаться от вложений в биткоин, чтобы не ограничивать доступ к «испытанным и истинным классам активов».

«По мере ускорения инноваций и роста конкуренции большинство сетей и связанных с ними криптовалют могут утратить свою актуальность и, подобно луковицам тюльпанов в XVII веке в Голландии, подняться до невиданных высот прежде чем спекулятивный пузырь лопнет», — написал он.

В то же время Дэвис отметил, что компания Vanguard, под управлением которой находятся активы на $5,1 трлн, уже использует технологию блокчейн и относится к ней с большим энтузиазмом.