Светлана Алексиевич подписала обращение за освобождение Сенцова 1 22.05.2018, 9:21

Светлана Алексиевич

Инициативу поддержали 130 известных деятелей культуры.

Члены ассоциации «Свободное слово», Санкт-Петербургского ПЕН-клуба и «Вольного исторического общества» потребовали от России освободить осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, сообщает газета «Троицкий вариант».

Заявление подписали 130 человек, в том числе белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Они напомнили, что 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных, и потребовали отправить его в Украину. «Смерть Олега Сенцова станет позором для России и навсегда запятнает тех, кто мог бы его спасти, но не спас», — говорится в заявлении.

Подписавшиеся также обратились к участникам Петербургского экономического форума с призывом поддержать их требования.

Украинский режиссер Олег Сенцов был осужден в августе 2015 года к 20 годам колонии строгого режима. По версии следствия, Сенцов в 2014 году создал «террористическое сообщество».

В нояьре 2015 года Верховный суд оставил приговор Сенцову без изменений, а затем отказался его пересматривать. В марте 2016 года Сенцова этапировали в колонию в Якутии, а в 2017 году перевезли оттуда в Лабытнанги.

В декабре 2017 года украинские власти объявили, что готовы выдать Москве заключенных российских граждан только в обмен на Сенцова и осужденного по этому же делу на 10 лет анархиста Александра Кольченко.