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Спасет лишь революция?

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  • 22.05.2018, 9:26
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Фото: AP

«Выборы» стали образцом антидемократичности и тирании.

В Венесуэле на выборах президента при явке менее 45% победу одержал действующий президент Николас Мадуро. Результат - 68%.

«Выборы» уже сейчас можно назвать образцом антидемократичности и тирании, пишет телеграмм-канал «Запретное мнение». Число только зафиксированных нарушений приближается к 200 000.

Карусели, вбросы, завышение официальных чисел - в ход шли все средства.

Напомним, что оппозиция в полном составе (бывший коллега Чавеса - Энри Фалькона - не в счет) бойкотировала выборы. Весь цивилизованный мир (РФ не в счет) выборы признавать отказывается.

Тем временем, ситуация в стране лучше не становится: деньги обесценены, людям не хватает самого необходимого (включая продукты питания), бушуют эпидемии и процветает бандитизм.

Выборы-2018 продемонстрировали даже самым умеренным и терпеливым, что водитель автобусов Мадуро добровольно с поста президента не уйдет. Мало того, он уже пообещал увеличить давление на прозападные силы в стране (как все-таки тираны похожи друг на друга - прям под копирку).

Будет только хуже. Спасти может лишь революция.

Оппозиция Венесуэлы уже начала подготовку к массовым акциям протеста, которые с вероятностью 99,9% выльются в столкновения с последующим воспламенением обстановки. Если этого не произойдет - на следующих выборах Николасу придется избирать себя самому. Больше просто никто не доживет.


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