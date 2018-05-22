«Тунеядцев» будут отслеживать по электронным трудовым книжкам? 13 22.05.2018, 9:43

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С их помощью Минтруда хочет контролировать и белорусов за рубежом.

В Беларуси Минтруда и соцзащиты изучает вопрос перехода на электронные трудовые книжки. Одним из шагов к этому станет регулярное обновление базы данных трудоспособных «тунеядцев», пишет «Бобруйский курьер».

Вот как, например, будут собираться сведения о белорусах, работающих за рубежом. Их будут относить к занятым в экономике на основании уведомлений, которые люди смогут отправлять онлайн.

Сделать это можно будет на соответствующих сайтах. В качестве подтверждающих документов планируется предусмотреть трудовой договор, справку о зарплате.

Напомним, 25 января Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов.

На местах будут созданы специальные комиссии, которые будут собирать информацию о «тунеядцах».

Трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают по ценам (тарифам), обеспечивающим 100%-е возмещение затрат, следующие коммунальные услуги:

горячее водоснабжение,газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов, теплоснабжение.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, что предыдущая версия декрета вызвала массовые протесты среди населения.