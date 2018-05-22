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«Золото Москвы»: что изменится после доклада в парламенте Британии

  • 22.05.2018, 9:59
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БРИТАНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ
ФОТО: SKY NEWS

Для Запада открываются новые возможности для давления на окружение Путина.

В понедельник комитет по международным делам британского парламента опубликовал доклад "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании". Депутаты назвали проблему "грязных российских денег" в Британии потенциальной угрозой национальной безопасности страны.

В документе говорится, что Британия должна выработать единую стратегию противодействия российскому политическому режиму, а также усилить инструменты финансового давления на президента Владимира Путина и его окружение.

Русская служба Би-би-си собрала реакцию бизнесменов и политиков на этот доклад.

Владимир Ашурков, исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией:

Я скептически отношусь к перспективе того, что после этого доклада что-то изменится. В Англии есть такое выражение: "Я поверю в это, когда увижу". Заявлений на эту тему было много, но пока мы не видели политической воли в борьбе с российскими коррупционными деньгами.

В Англии довольно сложно устроенная политическая система. Для того чтобы какая-то идея стала реальностью, нужно пройти довольно много шагов.

Я рад, что люди в парламентском комитете по международным делам, понимают, о чем идет речь. Я был рад поделиться с ними своими соображениями (Владимир Ашурков был среди тех, чьи показания легли в основу доклада - примечание Би-би-си). Какие-то меры из, тех, что мы обсуждали, уже стали реальностью.

Например, требование о раскрытии имен владельцев фирм в офшорах в британских заморских территориях или появление "поправки Магнитского". Но борьба с "грязными деньгами" - процесс многоступенчатый. И сегодня, как мне кажется, был сделан очередной шаг в этом направлении.

Вполне возможно, что в итоге это приведет к появлению менее толерантной позиции британских властей к российским коррупционным деньгам. Но до этого пока еще далеко.

Евгений Чичваркин, бизнесмен:

В это воскресенье одна из британских газет обвинила меня в использовании "грязных денег". Сейчас идет волна разговоров и публикаций на эту тему.

Я думаю, что жизнь 95% бизнесменов российского происхождения в Англии никак не изменится. Практически все из них могут отчитаться о своих источниках доходов.

Моя жизнь в связи появлением доклада британского парламента никак не изменится, я думаю. Задача британцев - как-то селектировать деньги, заработанные в близости к Путину. Я думаю, что люди, оперирующие такими деньгами, уже обеспокоились.

Я заработал свои деньги на прозрачных сделках и ничего не боюсь. Я верю в судебную систему Великобритании.

Михаил Ходорковский, бывший глава компании ЮКОС:

Британия наконец-то обратила пристальное внимание на экспорт "грязных денег" из России. Лучше поздно, чем никогда. Жаль, что для этого потребовались такие трагические события, как применение боевого химического оружия посреди города [Солсбери].

Вместе с тем, на мой взгляд, британский парламент задает не вполне неправильное направление этому обсуждению, называя грязные деньги "российскими". Опасность представляют деньги кремлевской преступной группировки.

В Британии живут десятки тысяч наших соотечественников разного уровня обеспеченности. Из них возможное отношение к кремлевским деньгам имеют лишь несколько сотен.

Нужно очень четко проводить границу между российским народом - включая бизнесменов, обеспеченных людей и даже большую часть чиновничества - и небольшой группой бенефициаров путинского режима...

Британцам надо бороться, чтобы не допустить экспорта коррупции из России, не допустить деструктивного вмешательства в свои внутренние дела, а нам надо бороться, потому что это украденные у общества деньги, потому что на этих грязных деньгах и держится во многом путинская группировка.

Но поскольку эта группировка преступная, то и бороться надо с ней обычными полицейскими методами: выявлять участников и их роли, расследовать и квалифицировать преступления, искать украденное.

И если британское правительство и общество пойдут именно по такому пути, то это будет и в интересах нашей страны тоже. В настоящих интересах России.


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