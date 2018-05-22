«Хватит сидеть!»: В центре Киева проходит акция в поддержку Сенцова (Видео, онлайн) 22.05.2018, 10:17

Олег Сенцов

Фото: Коммерсант

Митингующие собрались под администрацией президента Украины.

В Киеве 22 мая под администрацией президента Украины проходит акция «Хватит сидеть!» в поддержку заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова и других политузников Кремля, сообщает «Крым. Реалии».

По словам организаторов, участники акции требуют, чтобы украинские чиновники «сделали все возможное для освобождения всех политзаключенных».

«Мы говорим «Хватит сидеть!»... Мы не можем допустить, чтобы Олег умер в тюрьме, чтобы более шестидесяти политзаключенных остались в тюрьмах, чтобы незаконные задержания и аресты продолжали быть нормой (как это произошло за эти четыре года). Мы требуем от государства действовать – немедленно и по максимуму», – говорится в сообщении.

16 мая стало известно, что Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрмах.

В связи с этим президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество продолжать давление на Россию для скорейшего освобождения незаконно удерживаемых там украинцев.

Сенцов и крымчанин Александр Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.