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Учительницу, сорвавшуюся на четвероклассников гродненской школы, уволили

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  • 22.05.2018, 10:32
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Эту информацию подтвердил директор гродненской школы № 35.

«С 21 мая она не работает в нашей школе. У нее был срочный трудовой договор, мы разорвали его по соглашению сторон. Конечно, ее поведение непедагогичное и мы его не поддерживаем. Не надо размусоливать ситуацию», - рассказал belsat.eu директор школы Игорь Патенга.

Несколько дней в неделю женщина преподавала факультатив по музыке. Ученик, который снял на видео инцидент, ни разу не посещал факультатив. Педагог сама предложила подготовить четвероклассников к выпускному и работала с детьми бесплатно.

На ролике, который попал в интернет видно, что во время репетиции учительница сорвалась на детей.


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