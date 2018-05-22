Кочующий олигарх 1 Илья Мильштейн, graniru.org

22.05.2018, 10:41

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Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

Романа Абрамовича не пускают в Англию.

Старая виза больше не действует, а новую британские власти то ли задерживают, то ли вообще не собираются выдавать. Сенсация, что тут скажешь.

Впрочем, внимание к этому происшествию может оказаться сильно преувеличенным, если в обозримые сроки Лондон все-таки обновит Роману Аркадьевичу визу инвестора. Тогда окажется, что вклад приближенного к Кремлю олигарха в экономику Соединенного Королевства столь велик, что всерьез карать его, отлучая от активов, англичане не дерзают. Максимум на что они способны - это слегка его помытарить при помощи бюрократических процедур. А потом он вернется в свои особняки и виллы и, пусть с опозданием, лично поздравит футболистов родного "Челси" с победой над "Манчестером" и завоеванием Кубка Англии.

Иное дело, если Абрамовичу в обозримые сроки визу не продлят. Это будет означать, что массовая проверка выданных россиянам инвестиционных виз, анонсированная в марте главой МВД Великобритании Эмбер Радд, идет полным ходом и под раздачу попал самый знаменитый из наших миллиардеров. Это будет означать, что список российских граждан, пострадавших от "Новичка", обогатится не только его звонким именем, но и другими именами. Это будет означать новый этап в отношениях Кремля и Даунинг-стрит. Если уж Абрамович, пройдя лабораторную проверку, был признан токсичным и невъездным.

Тогда на данном этапе санкции начнут уже по-настоящему косить "старое дворянство", расширяясь за счет тех, кто сколотил свои состояния задолго до появления Владимира Путина на политической сцене. Попавших в безразмерный февральский "кремлевский список" Минфина США и в новейший британский. Окончательно порушится схема, в рамках которой олигархи ельцинской поры считались отчасти безотказными спонсорами, отчасти жертвами путинского режима. К "двум евреям и хохлу", разным одиозным нарышкиным и прочим путинским выдвиженцам прибавятся герои былых времен. Евреи и неевреи, олицетворяющие в наших глазах счастливые девяностые и лихие девяностые, безбрежную свободу и бандитский капитализм, невидимую руку рынка и массовое ограбление трудящихся - кому как, по интересам и убеждениям.

Выяснится, что Дерипаска - он был далеко не случайным потерпевшим на той яхте, где Приходько угощали Рыбкой, плавая вдоль натовских берегов. Отныне санкционной сетью будут улавливать чуть ли не всех подряд, умевших ранее, извиваясь ужом, демонстрировать двойную лояльность. Родине и стране пребывания.

Причем Роман Аркадьевич был и остается лучшим, талантливейшим представителем этой группы инвестиционно привлекательных граждан. Ибо лоялен он был всегда и каждому, от кого зависел, а ежели покровители ссорились между собой, то среди них безошибочно выбирал того, кто сильнее, и тут проигравший преданный друг глотал пыль в английском суде, которому безуспешно пытался поверить всем известные тайны постсоветского бизнеса.

Что же касается международной политики, то буквально еще вчера Абрамович олицетворял собой неразрывность связей России с Западом в любые времена, включая холодную войну. Особо не заморачиваясь вопросами типа чей там Крым и какого рода двигатель у тех ракет, которыми Владимир Владимирович вознамерился поразить штат Флорида, он просто, доброжелательно и молчаливо эти нерасторжимые связи и общие ценности символизировал. Дружба, жвачка, недвижимость, "Челси"... и чего нам, спрашивается, делить, кроме бабла, и зачем ругаться?

Увы, после отравления Скрипалей, отца и дочери, пошатнулся даже уютный мирок Романа Аркадьевича. То есть пошатнулся гораздо раньше, весной 2014-го, вместе со всей остальной средой нашего обитания, и чуткий Абрамович почувствовал это раньше многих. Осознав, что сегодня победителей, при всем желании и умении, не угадаешь. Может, их и вовсе не будет.

Заранее готовясь к неприятностям, он еще летом 2016 года стал интересоваться видом на жительство в Швейцарии, почему-то беспокоясь, чтобы об этом не пронюхали журналисты. Потом вроде передумал, но позже опять склонился к мысли, что швейцарцы гостеприимнее англичан. Кроме того, олигарх развелся с третьей женой, и люди, которым больше нечем заняться, иначе политологи, старались постичь: любит она его как прежде или больше не любит. Другими словами, был ли это "активный" разрыв - с целью сохранить все активы, переписанные на бывшую как бы жену, - или реальный. Правды политологи не узнали.

Тогда этот мир пошатнулся, а теперь, быть может, обрушится. Если в приступе русофобии не то по другим каким причинам, указанным выше, англичане собрались разлучить Романа Аркадьевича с его командой. Тогда он не скоро вернется в Лондон, и особняки его осиротеют, и виллы.

Конечно, слишком уж волноваться за него не следует. В конце концов и в нейтральной Швейцарии людям есть где пожить и разгуляться, не говоря о России - родине Абрамовича. Однако и радоваться тут нечему, тем более - злорадствовать, при том что немало наверное найдется соотечественников, которые испытают это свирепое чувство. Зря, по-моему. Поскольку мир, в котором мы жили раньше, со всей его несправедливостью при распределении богатства и нищеты, был для жизни более или менее приспособлен. Мир, в котором несладко даже Абрамовичу, устроен гораздо хуже.

А ему несладко, не ведающему вместе с нами, чем обернется для человечества крымская эпопея, куда полетят ракеты и сумеет ли "Челси" в следующем году удержать завоеванный кубок. Отдельно еще Роману Аркадьевичу неизвестно, пролонгируют ему визу или нет, и это, если вдуматься, должно портить настроение не только ему. Но всем людям доброй воли, мечтающим жить на земле без войн и границ.

Илья Мильштейн, graniru.org