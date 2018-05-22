Независимая журналистка «рассекретила» оперативников в штатском 19 22.05.2018, 10:57

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Алина Скребунова сняла на видео силовиков, которые пришли ее задерживать.

Двое силовиков в штатском следили за могилевским фрилансером Алиной Скребуновой возле ее дома. Как только журналистка вошла в подъезд, неизвестный мужчина схватил ее за руку и потащил на улицу к машине. Журналистка сняла на видео момент задержания, также ей удалось записать на видео, как ее везут в РОВД, сообщает «Белсат».

Журналистку отвезли на частном авто в Ленинский РОВД, где мужчина в штатском еще долго не представлялся, а после сообщил, что в отношении Алины Скребуновой возбудили административное дело за «участие в незаконном изготовлении и распространении продукции СМИ».

«Этот мужчина не похож на милиционера, ни видом, ни поведением – говорит Скребунова Алина. – У него не было никаких оснований хватать меня и тянуть за руку. Он мог просто вручить мне повестку, но почему-то решил проявить свои самые плохие качества. Только в РОВД я узнала его имя – Руслан Морозов, старший участковый. Второй мужчина в штатском так и не представился. Он мешал мне снимать видео во время задержания, а потом просто исчез».

Еще в выходные к журналистке приходили милиционеры, но как раз в этот день она была в другом городе.

«Дома остался несовершеннолетний племянник, который по телефону сообщил мне, что кто-то закрыл рукой глазок, бьет ногой в дверь, пытается открыть замок снаружи и крутить ручку. На часах было 22:00. Это было похоже на разбой. Я уже собиралась вызывать милицию, как милиция сама позвонила мне. Старший участковый Дмитрий Гомонов спросил, где я сейчас нахожусь, я ответила, что в Турове. На что он мне сообщил, что они очень просто определят мое местонахождение при помощи мобильных операторов», – уточняет Алина Скребунова.

Как впоследствии рассказали соседи, в тот же вечер милиционеры ходили по подъезду, показывали фотографию журналистки и рассказывали о якобы анонимном звонке-жалобе на шум из ее квартиры.

Не обошли вниманием и другого журналиста-фрилансера из Могилева. Оператора Евгения Глушкова в субботу милиционеры по телефону пригласили в РОВД Ленинского района, а потом участковый Руслан Морозов вручил повестку оператору лично.

Оба журналисты-фрилансеры должны явиться в Ленинский РОВД г. Могилева 23 мая для ознакомления с административным делом, которое ведется против них за якобы незаконное изготовление и распространение продукции СМИ. Дело касается сюжета, вышедшего на телеканале Белсат 4 апреля – о выселении жителей на улице Заслонова в Могилеве.