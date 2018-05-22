закрыть
22 мая 2018, вторник, 12:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Глава британского МИД хочет ужесточить санкции против РФ

  • 22.05.2018, 11:03
Борис Джонсон
Фото: AFP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Борис Джонсон считает действенными санкции США в отношении РФ и не исключает возможность аналогичных шагов со стороны Лондона.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает действенными введенные США санкции в отношении России и не исключает возможность аналогичных шагов со стороны Лондона после выхода из ЕС. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Bloomberg.

Пока Великобритания вынуждена согласовывать такие решения с Европейским союзом, однако, после Брекзита Лондон получит возможность занять более жесткую позицию, отметил глава британского МИД.

«Существует более масштабный вопрос о том, что Великобритания может сделать в отношении приближенных к Путину людей, у которых, возможно, есть полученные незаконным путем состояния», - сказал Джонсон.

Накануне комитет по международным делам Палаты общин британского парламента опубликовал доклад «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании». Его авторы заявили, что «грязные деньги» из России наносят ущерб внешней политике Соединенного королевства . Они призвали власти ввести дополнительные санкции в отношении «клептократов из окружения Владимира Путина и на нарушителей прав человека», а также заблокировать размещение долговых обязательств России на мировых рынках.

6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против 24 граждан России и 14 компаний в ответ на российское вмешательство в американские выборы, поддержку Москвой военных конфликтов на востоке Украины и в Сирии, а также аннексию Крыма. . В список, как объявил Минфин США, попали люди, «получающие выгоду от режима Путина или играющие ключевую роль в пагубных действиях России». Санкции предусматривают арест активов лиц, попавших в санкционный список, в Соединенных Штатах, а также запрет для американских граждан и организаций на сотрудничество с ними.


популярное за неделю

Мнение

Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами
Марш рассерженных белорусов на Дрозды не за горами Артём Черняк
Мамы
Мамы Ирина Халип
Авантюра Лукашенко закончилась крахом
Авантюра Лукашенко закончилась крахом Павел Северинец
Вылетели с треском
Вылетели с треском Владимир Халип