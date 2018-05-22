Глава британского МИД хочет ужесточить санкции против РФ 22.05.2018, 11:03

Борис Джонсон

Фото: AFP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Борис Джонсон считает действенными санкции США в отношении РФ и не исключает возможность аналогичных шагов со стороны Лондона.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает действенными введенные США санкции в отношении России и не исключает возможность аналогичных шагов со стороны Лондона после выхода из ЕС. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Bloomberg.

Пока Великобритания вынуждена согласовывать такие решения с Европейским союзом, однако, после Брекзита Лондон получит возможность занять более жесткую позицию, отметил глава британского МИД.

«Существует более масштабный вопрос о том, что Великобритания может сделать в отношении приближенных к Путину людей, у которых, возможно, есть полученные незаконным путем состояния», - сказал Джонсон.

Накануне комитет по международным делам Палаты общин британского парламента опубликовал доклад «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании». Его авторы заявили, что «грязные деньги» из России наносят ущерб внешней политике Соединенного королевства . Они призвали власти ввести дополнительные санкции в отношении «клептократов из окружения Владимира Путина и на нарушителей прав человека», а также заблокировать размещение долговых обязательств России на мировых рынках.

6 апреля Соединенные Штаты ввели санкции против 24 граждан России и 14 компаний в ответ на российское вмешательство в американские выборы, поддержку Москвой военных конфликтов на востоке Украины и в Сирии, а также аннексию Крыма. . В список, как объявил Минфин США, попали люди, «получающие выгоду от режима Путина или играющие ключевую роль в пагубных действиях России». Санкции предусматривают арест активов лиц, попавших в санкционный список, в Соединенных Штатах, а также запрет для американских граждан и организаций на сотрудничество с ними.