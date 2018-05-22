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На заводе под Минском произошел мощный взрыв

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  • 22.05.2018, 11:09
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Четверо рабочих находятся в больнице.

Утром 22 мая сотрудники МЧС выбыли в деревню Королев Стан (Минский район) по сообщению о взрыве на заводе, сообщает Минское областное управление МЧС.

«На предприятии «Алкид» в Королев Стане на заводе произошел мощный взрыв бочки 60 тонн с ацетоном, работают все ближайшие пожарные расчеты, огромная площадь пожара уничтожила практически всю площадь завода и производственных помещений», — сообщил читатель tut.by Андрей, работающий неподалеку.

В областном управлении МЧС рассказали, что сообщение о взрыве и пожаре на предприятии было получено в 8.55.

Все произошло в здании площадью 2400 квадратных метров, где производят битумную гидроизоляцию. К 10.09 пожар ликвидировали.

«По уточненной информации, пострадали четыре человека — они доставлены в больницу», — добавили в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия работает следственно-оперативная служба. Об этом сообщила официальный представитель областного управления СК Татьяна Белоног.

Научно-производственное общество «Алкид» работает с 1992-го года. Здесь выпускают битумно-полимерные эмульсии и мастики.


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