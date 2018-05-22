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Гидромет: Завтра будет до +27°С

  • 22.05.2018, 11:17

На большей части страны пройдут дожди.

23 мая Беларусь в основном окажется под влиянием атмосферного фронта, смещающегося с территории Польши. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами, сообщает Гидромет.

Ночью и утром слабый туман. Ветер южный с переходом на северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +18..+24°С, по юго-востоку +25..+27°С.

24 мая ночью погоду будет определять неустойчивая воздушная масса, днем – в основном область повышенного атмосферного давления, лишь по востоку страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем по востоку республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, по юго-востоку до +16°С, максимальная днем +18..+25°С.


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