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Лукашенко: Белорусским хоккеистам место в низшем дивизионе

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  • 22.05.2018, 11:20
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Диктатор прокомментировал поражение сборной на ЧМ-2018.

Белорусским хоккеистам место в низшем дивизионе. Об этом Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом министра внутренних дел, председателя наблюдательного совета клуба "Динамо-Минск" Игоря Шуневича, передает БелТА.

"То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, - это по делу, их место там. Им нечего делать с такой игрой в этом дивизионе. Но согласиться с этим мы никак не можем", - сказал Лукашенко.

Диктатор поинтересовался, как будет в дальнейшем развиваться клуб "Динамо-Минск", который является базой для подготовки хоккеистов для национальной сборной.

"Сейчас федерация хоккея все больше кивает на "Динамо", что клуб не выполняет своих обязательств. Клуб говорит о том, что им самим нужно играть и выигрывать, показывать игру, поэтому есть свои интересы. Чтобы у нас не было расхождений, надо сделать так, чтобы лучшие игроки играли в "Динамо", а самые лучшие динамовские - в сборной", - сказал Лукашенко.

"В ущерб всему (желательно, конечно, без ущерба) мы должны предпочтение отдавать сборной. Все должно быть заточено на страну. Должны играть белорусские хоккеисты и прежде всего вратари. Это не дело, что у нас нет нормальной защиты. Да и нападения нет. Если за десяток матчей не могут забить десяток голов, это не команда", - отметил диктатор.


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