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Белорусы завоевали восемь медалей на чемпионате мира по муай-тай в Мексике

  • 22.05.2018, 11:05
Алена Лешкевич
Фото: vk.com/ifmamuaythaiwc2018

Награды поделились поровну между мужской и женской сборными.

Белорусские спортсмены завоевали 8 медалей (2 золотые, 3 серебряные, 3 бронзовые) на чемпионате мира по муай-тай, который прошел в мексиканском курортном городе Канкун, сообщает tut.by.

Женская часть белорусской команды выиграла 4 награды (1, 0, 3).

Алена Лешкевич стала чемпионкой мира в весовой категории до 45 кг, кроме того, ей был вручен Кубок лучшему бойцу чемпионата мира.

Бронзовыми медалистками чемпионата мира стали Мария Валент (60 кг), Мария Белуш (75 кг) и Диана Емельянова (свыше 75 кг).

Мужская часть команды также завоевала 4 медали (1, 3, 0).

Дмитрий Варец выиграл золото в категории до 67 кг.

Серебряными медалистам стали Николай Сведомский (54 кг), Андрей Кулебин (71 кг) и Евгений Лашевский (75 кг).

В медальном зачете сборная Беларуси заняла 5-е место. Впереди Россия (11 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые), Таиланд (5, 2, 1), Украина (4, 1, 2), Швеция (2, 3, 4).

Всего в соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 78 стран.

Беларусь представляли 12 бойцов.


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