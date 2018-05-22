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Медики рассказали, как побороть лень

  • 22.05.2018, 11:46

Если вас одолела лень, не спешите паниковать и бороться с этим чувством.

Словарь утверждает, что лень – это отсутствие или недостаток трудолюбия.

Много дел на работе, а дома еще глажки полно и еду еще нужно пойти в магазин купить, но так не хочется. Всему виной лень. Лень становится большим и главным препятствием на пути к достижению любой цели – похудеть к лету или устроиться на новую работу, пишет telegraf.com.

Физическая лень свойственна людям, которые от природы или по образу жизни, в результате сидячей работы, гиподинамичны. Нетренированное тело всегда лениться совершить лишнее движение. Спортсменам же, да и просто активным людям, движение, наоборот, доставляет удовольствие.

Что касается умственной лени, она свойственна практически всем людям: как тем, кто занимается чисто механической работой, и перегружать мозг просто не привык, так и тем, чья трудовая деятельность непосредственно связана с интеллектуальным трудом. Приходя с работы, всем нам хочется расслабиться и ни о чем не думать. Это тоже проявление умственной лени.

Но при этом, некоторые психологи говорят о том, что лени не существует! Да-да, это не лень мешает нам работать, учиться, заниматься спортом, а лишь неумение правильно направить свою энергию. Но независимо от формулировки, это качество значительно портит нам жизнь.

Учитывая тот факт, что лень действительно достаточно часто стоит на пути к нашим целям, мешая их достигать, встает вполне логичный вопрос, как бороться с ленью?

Здоровый образ жизни – лучший помощник в борьбе с ленью. Рациональное питание, дополнительный прием витаминов и минералов, если это необходимо, отказ от вредных привычек, закаливание, правильный режим сна и бодрствования и, если не регулярное посещение спортзала, то хотя бы элементарная зарядка существенно снизят уровень лени. Связано это с тем, что часто причиной лени является физическая истощенность организма, а решается она именно здоровым образом жизни.

Расставьте жизненные приоритеты. Если есть такая необходимость, обратитесь за помощью к психологу, который поможет вам в этом. Часто то, что мы называем ленью, является лишь отсутствием мотивации. Такая ситуация возникает, когда наши обязанности не совпадают с нашими желаниями: если вы с детства мечтали быть врачом, а по настоянию родителей работаете бухгалтером, но не преуспеваете на этом поприще, то виной всему не лень, а элементарное нежелание. Тогда правильным будет сменить вид деятельности на тот, что вам по душе, нежели бороться со своим призванием.

Хобби. Заниматься интересными вещами никогда не лень, правда? Так занимайтесь в свое удовольствие, постепенно превращая их в средство заработка и достижения других целей. Если вы любите рисовать, рисуйте, параллельно осваивайте графические редакторы и подыскивайте вакансии дизайнера. Хотите избавиться от лишнего веса, но не знаете, как мотивировать себя на похудение, зато при этом любите животных? Заведите собаку, с которой вместе будете бегать по утрам и вечерам и сбрасывайте лишние килограммы, занимаясь любимым делом.

Коммуникабельность. Общение с окружающими часто стимулирует нас на новые свершения. Поэтому общайтесь с как можно большим количеством людей, постоянно обновляйте круг общения. Но при этом старайтесь выбирать активных и успешных людей, избегайте нытиков, лентяев и неудачников.

Правильные цели. Ставьте конкретные и реальные цели, абстрактные только снижают мотивацию. Определившись с целью, поставьте задачи для ее достижения, способы и сроки их достижения. Каждый день думайте о том, что вы уже сделали для достижения цели, и что еще должны. Хвалите себя за успехи и старайтесь все делать самостоятельно.

Порядок во всем. Наведите и поддерживайте порядок на своем рабочем месте: выбрасывайте ненужные бумаги, кладите вещи на свои места.

Часто бороться с ленью помогает искусственный стимул: поспорьте с другом, что сделаете нечто. Предметом спора может быть, что угодно. Но не спорьте ни на что ценное, скорее на что-то нематериальное, но важное для вас. Тогда чувство собственного достоинства не позволит вам проиграть.

Стимулируйте себя визуально. Если вы хотите похудеть, повесьте на стену фотографии стройных моделей, если мечтаете посетить дальние страны, читайте о них побольше, окружите себя изображениями местных пейзажей – все это будет помогать вам преодолеть лень и идти к намеченной цели.

Начните что-то делать, и лень исчезнет сама собой, как только вы увидите первые результаты.

Отключите интернет! Часто лень накатывает и мы, вместо того, чтоб с ней бороться залезаем в социальные сети, которые затягивают все сильнее и сильнее. Избавьтесь от интернет-зависимости, и вы заметите, насколько больше у вас стало времени и сил.

Отдохните. Часто лень – это защитная реакция организма при переутомлении. В таком случае не стоит заставлять себя выполнять что-то через силу, лучше отдохните, а затем беритесь за работу с новыми силами. Но учтите, что списывать каждые раз свое нежелание работать на переутомление, вы рискуете стать заложником своей лени. Но если вы действительно устали, лучше выберите активный отдых – не лежите на диване, лучше отправляйтесь в лес или по магазинам – кстати, шопинг – отличное средство снять напряжение с нервной системы и дополнительная мотивация.

Если вас одолела лень, не спешите паниковать и бороться с этим чувством. Кстати, некоторые ученые считают, что лень – это генетическое качество, которое передается по наследству от родителей к детям. Но и это не повод опускать руки. В конце концов, иногда можно позволить себе немного полениться: в выходной провести полдня в постели, затем принять ванну, устроить себе СПА-курорт, посмотреть любимый фильм. А наутро с новыми силами приниматься за работу. Ведь часто то, что сильно подавляешь в себе, вырастает из маленькой проблемы в настоящий невроз, по словам Фрейда. Не стесняйтесь лени, не бойтесь ее, но грамотно дозируйте – и тогда она никогда не победит вас.


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