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В 14 городах Беларуси пройдут пикеты в поддержку Федынича и Комлика

  • 22.05.2018, 11:52

Пикеты пройдут с 30 мая по 1 июня.

"Остановить преследование независимых профсоюзов в Беларуси!" "Прекратить уголовное дело против Геннадия Федынича и Игоря Комлика!" Под такими лозунгами пройдут пикеты солидарности профсоюза РЭП с 30 мая по 1 июня, сообщает сайт praca-by.info.

На сегодняшний день поданы заявки на проведение акций протеста в Минске - в трех местах, Гомеле, Калинковичах, Светлогорске, Речице, Ветке, Бресте, Барановичах, Могилеве, Бобруйске, Круглом, Гродно, Слониме, Новополоцке.

Солидарную поддержку и готовность принять участие в проведении акций протеста выразили коллеги профсоюза из Белорусского независимого профсоюза и Свободного профсоюза металлистов.


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