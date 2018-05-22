Чехия упрощает трудоустройство для иностранцев 22.05.2018, 11:57

В стране наблюдается рекордно низкий уровень безработицы.

В Чехии хотят ввести специальную программу, которая бы позволяла трудовым мигрантам из Украины попадать в страну быстрее и проще.

Об этом заявила министр труда Чехии Ярослава Немцова, сообщает портал iDnes.

"Нам не хватает двух тысяч работников только в социальных службах. Мы знаем, что можем трудоустроить их очень быстро", - отметила Немцова.

В Чехии наблюдается рекордно низкий уровень безработицы – самый низкий с 1997 года и наименьший в ЕС. В конце апреля он составлял 3,2%. Службы занятости зафиксировали242 тысячи безработных и 267 тысяч вакансий. Работодатели сетуют на нехватку рабочей силы, призывая привлекать ее из-за границы.

По данным Немцовой, в Чехии работают 374 тысячи работников из-за рубежа. Из них 280 тысяч прибыли из других стран ЕС, остальные – из-за пределов Евросоюза.С Украины прибыли на работу 70 тысяч человек.

По мнению министра, специальная программа позволила бы украинцам быстрее и проще попадать в Чехию на работу в социальной сфере. По ее мнению, эта программа могла бы действовать подобно той, что уже существует для привлечения высококвалифицированных работников в аграрном секторе.

"Если работодатели просят работников с Украины, если они их ищут, у них должным образом зарегистрированы вакансии, неудивительно, что процедура попадания такого работника в компанию может занимать до года", - отметила министр.

Ярослава Немцова на прошлой неделе посетил Украину, в частности посольство Чехии в Украине, а также генеральное консульство во Львове, чтобы договориться об упрощении и ускорении процедуры оформления разрешения на работу.