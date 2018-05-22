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Госдума РФ приняла закон о контрсанкциях

  • 22.05.2018, 12:03

Товары, которые запретят к ввозу в Россию, определит правительство.

Госдума во вторник приняла законопроект о контрсанкциях в третьем, окончательном чтении. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в Системе обеспечения законодательной деятельности, сообщает РБК.

Инициатива позволит президенту вводить санкции против США и их союзников, меры могут применяться в ответ на «недружественные действия в отношении России», говорится в тексте законопроекта.

Документ позволяет президенту прекращать или приостанавливать сотрудничество с «недружественными иностранными государствами» и работающими под их юрисдикцией компаниями.

Президент также сможет запретить ввоз определенных товаров из таких стран. Список товаров, которые могут быть запрещены к ввозу в Россию, составляет правительство. Ограничения при этом не будут распространяться на импорт лекарств, как предполагалось ранее, это отдельно прописано в законопроекте. «[Меры] не применяются в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России», — говорится в тексте документа.

Кроме того, документ позволит президенту ограничивать вывоз с территории России продукции иностранными организациями. Список таких товаров также определит правительство.

Ранее законопроект смягчали: из текста документа убрали запрет на импорт в страну лекарств из США и пункт о запрете работы в России для иностранных специалистов. Меры о запрете на ввоз лекарств раскритиковали в Совете Федерации, сенаторы говорили, что подобные ограничения могут вызывать социальные риски.

Из законопроекта также пропали отраслевые запреты, например на продажу российского титана западным компаниям.


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