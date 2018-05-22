Леонид Заико: Рост цены на нефть – это проклятие для Беларуси 22.05.2018, 12:19

ЛЕОНИД ЗАИКО

ФОТО: BELARUSPARTISAN.ORG

Несколько десятков человек паразитирует на нефтепереработке, разлагая экономику.

Нефть преодолела планку 80 долларов за баррель. Цены на нефть растут уже несколько месяцев, и эксперты полагают, что это не предел: например, в недавнем докладе Bank of America Merrill Lynch аналитики допустили повышение до 100 долларов за баррель. Это много - еще в январе 2016 года нефть стоила менее 30 долларов.

Что несет рост цены на нефть для белорусской экономики? По мнению руководителя аналитического центра «Стратегия» экономиста Леонида Заико, высказанному в комментарии «Радыё Свабода», это выигрыш только для номенклатуры.

«Это выгодно для нескольких компаний, названия которых вы не найдете ни в одном списке крупных предприятий Беларуси (а там небольшие предприятия, поэтому у нас удельный вес малых предприятий во внешней торговле чрезвычайно высок). Это только выигрыш для номенклатуры, больше ничего. Но это проклятие для страны. Ведь никаких реформ не происходит, страна ничего не делает. Мы даже веники покупаем в Китае, все бытовые мелочи, тряпочки для кухни покупаем в Поднебесной.

Это ведет к колоссальному экономическому (не побоюсь сказать) разложению».

Леонид Заико привел цифры: Беларуси необходимо для внутренних нужд 7 миллионов тонн нефти в год. А покупает страна 22-23 миллиона тонн.

«Если не задумываться, можно говорить, что Беларусь заработала на нефти: купила по 240 долларов, а продала бензин за 480 долларов. Но это все не так. Ключевой вопрос для белоруса - это цена на бензин. Бензин в Беларуси стоит дороже, чем в США. Половина цены на бензин - это налоги. Цены на бензин поднимают на копейку чуть ли не каждую неделю. Поэтому зарабатывают на этом несколько десятков человек, которых мы не знаем, а даже если и знаем, говорить не надо, так как они обидятся и нас с вами засудят.

Поэтому, повторюсь, повышение цен на нефть - это проклятие, проклятие для белорусского народа», - считает экономист Леонид Заико.