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Специалист по русским шпионам

  • 22.05.2018, 12:39
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Какой путь прошла новый директор ЦРУ Джина Хаспел.

17 мая 54 американских сенатора одобрили номинацию Дональда Трампа на пост директора ЦРУ вместо подавшегося в дипломатию Майкла Помпео. Бюро возглавила 61-летняя Джина Хаспел, несмотря на продолжительную историю критики в ее адрес со стороны законодателей, медиа и общественности. А именно за ее причастность к пыткам подозреваемых в терроризме и целого клубка связанных с этим явлением событий, пишет dsnews.ua.

Журналист-паралегал-сотрудник ЦРУ

Джина Хаспел родом из Кентукки. Родилась в семье офицера американских ВВС. И, как она сама неоднократно отмечала, родители дали ей мощный "моральный компас". Среднюю школу оканчивала в Великобритании, а в вузы вступила уже на родине: сперва это был университет Кентукки, откуда через три года перевелась в университет Луисвилля. В 1978 году получила степень бакалавра по языкам и журналистике. В 1982 году получила лицензию паралегала (помощник юриста без профильного образования, которые может выполнять часть его функций) в Северо-Восточном университете, после чего, в 1985 году, ее наняло ЦРУ. Она начала с офицера отдела отчетности. До первого полевого задания занимала несколько должностей. А само задание провела в 1987-1989 годах в Эфиопии. Затем была Центральная Евразия, Турция, Европа и снова Центральная Евразия. Это значит, что бывший паралегал получил немалый опыт работы под прикрытием.

Кошачий глаз

С 2001 по 2003 год она была заместителем начальника отдела по борьбе с терроризмом. Однако другая ступенька ее карьеры и стала основным поводом для сомнений и критики в США, и за их пределами. Во второй половине 2002 года, после трагедии 11 сентября, Джину Хаспел отправили руководить одной из заморских секретных тюрем спецслужбы в Таиланде под кодовым названием "Кошачий глаз". В этой тюрьме в рамках Программы исполнения, задержания и допроса применялись пытки к потенциальным террористам. Наиболее нашумевшими историями стали злоключения задержанных по подозрению к причастности к "Аль-Каиде" Абу Зубайды и Абд аль-Рахима аль-Нашири, ответственность за издевательства над которыми взвалена на Хаспел. Правда, в этом году ProPublica, осветившее пытки этих людей, исключило Зубайду из списка "жертв" Джины Хаспел, поскольку она прибыла в таиландскую тюрьму после допросов подозреваемого.

Допрос велся жестко, в духе Средневековья. Он подразумевал пытки водой, белым шумом и бессонницей, помещение в маленькие коробки, по сути гробы, унижение - заставляли раздеваться и находиться обнаженным во время допроса, избиения, угрозы в адрес родни, заковывание в кандалы на холоде. Некоторых узников передавали после в Ливию, где часть из них гибла при необъяснимых обстоятельствах. Немудрено, что все эти ужасы спровоцировали невероятный скандал. Но не сразу. Ведь после Таиланда Хаспел была и офицером в Центре борьбы с терроризмом возле Вашингтона, а также начальником отделения ЦРУ в Лондоне, и после вернулась в США - в Нью-Йорк.

При этом деятельность ЦРУ в секретных тюрьмах явно беспокоила руководство. Все прекрасно понимали, что такое шило будет очень трудно утаить. Потому в 2005 году, когда Хаспел работала начальником штаба директора Антитеррористического центра Бюро Хосе Родригеса, было принято решение об уничтожении видеозаписей пыток в тюрьме "Кошачий глаз". Родригес, к слову, в мемуарах преподносит все так, что Хаспел стояла за всем этим. Да, она, как рассказали The New York Times бывшие офицеры ЦРУ, поддерживала такой шаг. Позднее она пояснила: чтобы обезопасить рядовых сотрудников ЦРУ, чьи лица были видны на видео. В общем, она подготовила указание, а именно Родригес отдал приказ. Он тогда "облегченно вздохнул и ударил по кнопке "Отправить", приводит его рассказ The Washington Post.

Факт уничтожения пленок привел к обратному эффекту - взбесил всех и вся. И сыграл против ЦРУ в целом во время сенатского расследования, посвященного пыткам. Соответствующий доклад в сокращенной форме был опубликован в 2014 году. И наделал много шума. Да так, что в 2014 году Европейский центр по конституционным и правам человека (ECCHR) выдвинул обвинения против ряда причастных к пыткам и неназванных сотрудников ЦРУ, а в 2017 даже призвал генпрокурора Германии выдать ордер на арест самой Хаспел.

Дональд вытащил

Понятное дело, что ее никто не арестовал, но скандал отразился на карьерном росте. В 2013 году экс-директор Бюро Джон Бреннан назначил ее и.о. главы Национальной секретной службы (NCS) ЦРУ, однако Сенат забраковал кандидатуру Хаспел. Она побыла в этом кресле лишь чуть более двух месяцев. И вот, в 2017 году, произошел долгожданный прорыв. Трамп, позволявший себе защищать методику допроса в виде пыток террористов, назначил Хаспел замдиректора Бюро, которым уже руководил Помпео. Президента призывали пересмотреть решение, но он был непоколебим и недовольство законодателей проигнорировал. После объявления Трампом намерения заменить Тиллерсона Майком Помпео и выдвижения Хаспел на пост директора ЦРУ, началась новая волна критики.

Так, сенатор-республиканец Рэнд Пол наотрез отказался поддержать ее кандидатуру. Его коллега < B>Джон Маккейн, переживший пытки в Северном Вьетнаме, был не столь категоричен: призвал Хаспел дать подробный отчет о своем участии в Программе исполнения, задержания и допроса, и рассказать жестоких методах допроса, а также взять на себя обязательно рассекретить полный, объемом в 6,7 тыс. страниц, доклад сенатского комитета по разведке. Параллельно порядка 50 бывших высокопоставленных правительственных чиновников, в том числе шесть экс-директоров ЦРУ и три бывших директора нацразведки, поддержали Хаспел. На это письмо в апреле 109 отставных генералов и адмиралов ответили своим посланием, в котором выразили "глубокую обеспокоенность" выдвижением Хаспел. Сама Джина Хаспел 9 мая предстала перед комитетом по разведке Сената. И во время слушаний заверила сенаторов, что под ее руководством программа пыток перезапущена не будет. В общем, как видим, сенаторы ее все же утвердили, по большей части из прагматических соображений.

Ведь вся эта, безусловно, скандальная ситуация с пытками в Таиланде - не вся Джина Хаспел. Бывшие сотрудники, среди них экс-директор Национальной секретной службы ЦРУ Майкл Сюлик, рассказали Foreign Policy, что критики преувеличили роль Хаспел в программе пыток. "Образ кровожадной женщины, готовой пытать террористов - это вряд ли Джина Хаспел, которую я знаю", - сказал Сюлик. По словам ветеранов Бюро, Хаспел - профессионал до мозга костей.

Спец по российским шпионам

К тому же профессионал, прекрасно осведомленный о работе спецслужб в России. А в текущем геополитическом раскладе это крайне важно. Два бывших офицера ЦРУ отмечали в комментариях The Atlantic, что у нее есть опыт работы в России. "За время ее длительной и обширной карьеры у нее было много возможностей понять, как работают российские разведывательные службы", - в частности, сказал бывший руководитель российского филиала ЦРУ Стив Холл, который ушел в отставку в 2015 году. Его слова подтвердил бывший офицер Национальной секретной службы ЦРУ Джон Сифер, сменивший Хаспел в должности замглавы российского направления. "Она очень хорошо знает, на что готовы россияне, и как работают их разведслужбы", - сказал он.

В то же время, Хаспел, как директор ЦРУ, будет контактировать с коллегами из иностранных спецслужб. А союзникам США в свое время тоже перепало за пытки в тюрьмах ЦРУ. Например, британской МИ-6. Чье соучастие спровоцировало серьезные политический скандал и ухудшение американо-британских отношений. Потому ей придется очень тщательно выверить свою работу в этом направлении, не отказывая от помощи (если такая будет) политико-дипломатического корпуса - Белого дома и бывшего босса, Майка Помпео.

Однако назначение Хаспел несет не только внешнеполитические выгоды в противостоянии с Россией и сложности для Вашингтона в отношениях с союзниками, но и внутриполитические бонусы. Одним из аргументов в ее пользу в глазах сенаторов могли быть ее качества как ветерана ЦРУ (33 года работы на любимое Бюро): беспристрастность, решительность, пунктуальность и т.п. Сифер нашел забавным, что Белый дом поддержал Хаспел, поскольку "Она - инсайдер, часть deep state". В Сенате рассчитывают, что Джина Хаспел станет как раз тем, человеком, который будет предоставлять Белому дому объективную и достоверную информацию. То бишь будет иметь иммунитет от политики. Чего к слову нельзя сказать о Помпео, неустанно защищавшего президента и в итоге ушедшего в большую политику. К тому же, Хаспел не замужем и у нее нет детей. Ее даже нет в социальных сетях. В общем, идеальный директор ЦРУ.

Плюшки для Трампа

Но вот на что рассчитывает Трамп? Ведь назначение человека, причастного к пыткам людей, несмотря на одобрение Сената, все же крепко бьет по его позициям и рейтингу. С другой стороны, как верно заметил Адам Сервер в статье для The Atlantic, ответственность за назначение Хаспел в том числе несет и 44-й президент Барак Обама, который после Буша переформатировал политику относительно пыток и спецслужб в целом: призвал смотреть вперед, а не оглядываться назад - на пытки. В результате расследования и подотчетность в некотором роде свернули на время пребывания Обамы в кресле президента. Именно на это, как на проявление слабости демократами и их президентом, могут в дальнейшем давить советники Трампа и его сторонники на Капитолийском холме.

По сути же продвижение Джины Хаспел показало следующее: Трамп не побоялся отдать кресло директора Центрального разведывательного управления человеку, о котором известно, что она не боится замарать руки. В совокупности с ее российским опытом и опытом работы в "поле" это говорит о дальнейшем ужесточении деятельности спецслужбы в отношении Кремля с его провокациями. К тому же хозяин Овального кабинета выиграет и того, что ЦРУ впервые возглавила женщина. Что тоже характеризует Трампа или Белый дом на фоне скандалов с порноактрисами и сексизма. Даже если это пиар, к которому он не имеет отношения, кроме того, что согласился, это совершенно четко позиционирует его администрацию.


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