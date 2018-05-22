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В Израиле анонсировали создание цифрового банка

  • 22.05.2018, 13:01

Лицензия первому цифровому банку в Израиле будет выдана в течение года.

Хедва Бар, инспектор банков в Банке Израиля, сообщила о намерении выдать в течение года лицензию первому цифровому банку в стране. Выступая на форуме ФИНТЕК, инспектор сообщила, что в Банк Израиля обратились несколько организаций, и ЦБ выразил готовность к сотрудничеству, передает nep.co.il.

По словам инспектора, «в свете значительных технологических разработок и возможностей, которые они создают, несколько организаций обратились в Департамент банковского инспектора с просьбой о создании нового банка. Это цифровые компании, которые планируют сосредоточиться на оказании услуг частным клиентам и малому бизнесу. Мы внимательно сопровождаем их в этом процессе. В свете этого я полагаю, что в следующем году лицензия будет предоставлена новому банку в Израиле».

«Технологические инновации позволяют создавать цифровые банки с гораздо более эффективной бизнес-моделью по сравнению с традиционными банками. Кроме того, цифровой банк позволяет обеспечить доступ к кредитам клиентам, которые ранее не имели возможности получить кредит в банке», — заявила инспектор банков.


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