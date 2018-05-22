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Граффити в Бресте: «Принимаю эстафету, начну с декрета №1»

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  • 22.05.2018, 12:57
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В Бресте прошла креативная акция против декрета о «тунеядцах».

Сегодня на самом оживленном перекрестке в центре Бреста появилась стрит-арт инсталляция под названием «Диктаторы - братья по разуму». Об этом Charter97.org сообщил читатель.

На граффити изображен Лукашенко, которые рапортует стоящему напротив него Сталину: «Принимаю эстафету, начну с декрета №1».

«Режим Лукашенко во многом подражает сталинской диктатуре - репрессии, подавление свободы слова, идеология и преследование инакомыслящих. Теперь он докатился до создания своего собственного «Гулага» в виде декрета №1, который фактически принуждает белорусов к рабскому труду», - рассказали авторы инсталляции.

Напомним, 25 января Лукашенко подписал декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В новый декрет не вошли нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов.

На местах будут созданы специальные комиссии, которые будут собирать информацию о «тунеядцах».

Трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают по ценам (тарифам), обеспечивающим 100%-е возмещение затрат, следующие коммунальные услуги:

горячее водоснабжение,газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов, теплоснабжение.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, что предыдущая версия декрета вызвала массовые протесты среди населения.


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