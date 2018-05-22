Вице-президент США - Ким Чен Ыну: Не играйте с Трампом 22.05.2018, 13:22

Майкл Пенс предупредил диктатора КНДР, чтобы тот не пытался «играть» с президентом США во время их встречи.

Вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу Fox News предупредил диктатора КНДР Ким Чен Ына, чтобы тот не пытался «играть» с президентом Трампом во время их встречи, назначенной на 12 июня, передает ВВС.

«Со стороны Ким Чен Ына было бы огромной ошибкой думать, что он может играть с Дональдом Трампом», — цитирует Пенса телеканал. На вопрос, может ли Трамп отказаться от встречи, вице-президент ответил, что такая возможность, безусловно, есть.

«Мне не кажется, что президент Трамп думает о саморекламе, он думает о мире», — добавил Пенс.

Новый виток публичного противостояния США и КНДР начался после того, как недавно назначенный советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью сказал, что денуклеаризация КНДР могла бы пройти «по ливийскому сценарию». Заявления такого рода беспокоят Пхеньян.

США и Северная Корея вновь вернулись к обмену агрессивной риторикой, не отменяя подготовки к первой в истории встречи лидеров — Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Денуклеаризация Корейского полуострова — основной вопрос, который будут обсуждать Трамп и Ким Чен Ын, если их встреча состоится.