Оршанки перекрыли дорогу 1 22.05.2018, 13:44

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Несколько женщин перекрыли улицу, чтобы остановить земляные работы.

В Орше конфликт, переросший практически в акцию протеста с перекрытием дороги возник между соседями, пишет сайт orsha.eu.

Один из соседей (живет на улице Белорусской относительно недавно) решил подключить свой дом к централизованной канализации. Для этого подключения нужно было прорыть траншею от дома не более 200 метров. Но возле своего дома он положил бетонные плиты (для более удобного подхода-подъезда) и если копать на прямую по более короткому маршруту, то плиты пришлось бы убирать.

Вот и было решено копать не по короткому пути, а сначала перекопать улицу и вести трубы по противоположной от дома стороне. Может и не было бы ничего страшного, но жители этой улицы более 10 лет добивались нормального покрытия дороги.

В защиту дороги несколько женщин, которые были в это время дома вышли на улицу и практически заблокировали работу трактора, который почти перерыл дорогу.

На момент когда жители позвонили журналисты, работы на улице практически прекратились. Позже на место приехал автокран, очевидно, чтобы всё-таки поднимать плиты для траншеи по более короткому пути. Но кусок дороги всё же оказался испорчен-перекопан.