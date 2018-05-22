Звезда «Игры престолов» рассказала о нескольких вариантах концовки сериала 22.05.2018, 13:50

Эмилия Кларк обратила внимание на важную особенность съемочного процесса.

Известная актриса Эмилия Кларк, которая недавно открыто рассказала о съемках в сериале "Игра престолов", предположила, что авторы картины снимают сразу несколько альтернативных концовок сериала, пишет segodnya.ua.

Также она рассказала, что съемочный процесс устроен так, что даже актеры не всегда понимают, какой отрезок истории записывается в конкретный момент.

"Я часто даже не знаю, что делаю на съемочной площадке. Я сейчас серьезно. Думаю, они снимают сразу несколько концовок — нам они не говорят, что происходит. Скорее всего, они не доверяют даже нам. Еще раз: я говорю об этом серьезно", — сказала Кларк.

В сети поспешили предположить, что слова актрисы — правда. В сентябре прошлого года о такой же версии съемок говорила представитель HBO Кейси Бойлз.

Она отметила, что для популярных сериалов, вроде "Игры престолов", альтернативные концовки — почти незаменимая вещь: это помогает бороться с возможными утечками информации и потенциальными "сливами" эпизодов в интернет. Такой прием с альтернативными концовками применяли для сериалов "Во все тяжкие" и "Клан Сопрано" — это помогло сохранить сюжет последних серий в тайне.