Суд в Германии поддержал Пучдемона 2 22.05.2018, 13:53

Карлес Пучдемон

Немецкая прокуратура отказалась арестовать или экстрадировать политика.

Высший суд Шлезвиг-Гольштейна в ответ на запрос прокуратуры не будет арестовывать Карлеса Пучдемона. Кроме того, суд сообщил, что не знает, когда будет принято решение по экстрадиции политика, сообщает rbc.ru.

«Высший суд не видит новых рисков в том, что Карлес Пучдемон может скрыться при настоящем статусе разбирательства», — говорится в сообщении суда на сайте. Таким образом, прошлое решение суда, согласно которому Пучдемон остается на свободе и должен еженедельно появляться в полиции, остается в силе.

Во вторник, 22 мая, генеральный прокурор федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн сообщил о намерении арестовать и экстрадировать лидера каталонского движения за независимость Карлеса Пучдемона в Испанию.

Прокуратура еще 9 мая направила в Высший суд Шлезвиг-Гольштейна соответствующий запрос. В прокуратуре сочли арест необходимым после того, как получили новую информацию от испанских властей, в частности, видеозаписи, на которых были запечатлены сцены столкновений каталонцев с полицейскими. «Протесты имели такой характер, что генеральный прокурор считает [обоснованной] экстрадицию [Пучдемона] по обвинению в подстрекательстве к бунту», — говорится в сообщении прокуратуры.

Каталонского политика отпустили из-под стражи 6 апреля после того, как за него внесли залог в размере €75 тыс. Тогда же суд отказался экстрадировать Пучдемона по обвинению в подстрекательство к бунту.

Пучдемон был задержан 25 марта вскоре после того, как он, направляясь обратно в Бельгию из Дании, въехал на территорию Германии.