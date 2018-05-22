Леонид Кулаков: Даже в магазине говорю «Жыве Беларусь!» 2 22.05.2018, 13:59

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Патриотический лозунг сорвал сценарий суда над активистом «Европейской Беларуси».

Об этой сайту Charter97.org заявил активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков, комментируя штраф в $490 за солидарность с политзаключенными:

- 26 апреля мы с единомышленниками из «Европейской Беларуси» решили во время Чернобыльского шляха провести свою акцию в поддержку политических заключенных. Собрались напротив у здания Национальной Академии наук. Нас было семь человек. Спустя какое-то время после начала акции, к нам стали подходить незнакомые люди, которых мы сразу идентифицировали, как милиционеров. Их было около 10 человек, если не больше. Позже к нам подошел уже сотрудник милиции в форме и сказал, мол, народ, акция незаконная - расходитесь.

Хочу отметить, что милиционер, написавший рапорт против нас всех, на вчерашний суд не явился. В рапорте же написал, что якобы «заступил на службу, увидел группу граждан и знал, что здесь будет несанкционированная акция». Я сказал судье, что хочу задать пару вопросов этому милиционеру. Пусть его вызовут свидетелем в суд. Предсказуемо, в этом ходатайстве мне было отказано.

Я заявил суду, что не доверяю всей белорусской судебной системе. Ей веры ноль. Заявил отвод судье, тоже самое сделала и другая активистка «Европейской Беларуси» Майя Наумова, которую также судили за эту акцию. Естественно, наши ходатайства отклонили.

Меня возмутило, что нам инкриминировали, что мы кричали «Жыве Беларусь!» Что это за страна, если нас судят за патриотический лозунг? Дают крупные штрафы?

Судье я заявил, что «везде и каждому, даже продавцу в магазине, говорю «Жыве Беларусь!». Я и вам могу это сказать». И крикнул прямо в зале суда. Меня пришел поддержать активист Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Николая Статкевича и он в ответ мне ответил «Жыве вечна!». За это его удалили из зала судебных заседаний.

Когда же судья стала зачитывать мне мои права и обязанности, то сказала, чтобы я обращался к ней «Ваша честь» или «Высокий суд». На что я ответил: «Знаете, у меня язык не повернется такое вам сказать. Могу вас назвать «девочка», «мадам», «голубушка», но никто из белорусских судей не заслужил, чтобы их величать «Ваша честь» или «Высокий суд». Если посчитаете нужным, то заводите на меня уголовное дело, но так обращаться к вам я не буду». Суд длился недолго, минут 20, там было уже все спланировано.

Я хочу сказать, что пока мы все не будем поддерживать друг друга, то у нас в стране будет продолжаться полный беспредел и беззаконие. Подчеркну, что мы должны быть солидарны в независимо от того, знаем человека или нет. Видишь, что белорусу плохо и система его гнобит, значит нужно придти и поддержать. Чем больше мы будем друг друга поддерживать, отстаивать перед беззаконием властей, тем быстрее заживем в свободной стране.

Я выхожу, например, на акции в поддержку любого человека, который попал в беду или находится под давлением властей.

Я пришел на суд с вещами, потому что хотел получить сутки. Денег на штрафы у меня нет. Тем не менее, меня не сломят ни штрафы, ни аресты. Я каким был, таким и останусь. Я всегда буду выходить в поддержку людей, выражать солидарность. Таких активистов, как я, властям не запугать.

Хочу рассказать, что ко всему прочему, сейчас из меня выбивают оплату за содержание в ЦИП по второму кругу. В прошлом году, когда я в октябре отсидел 10 суток, после выхода на свободу, в течение недели я оплатил за содержание в ЦИПе 15 рублей. Естественно, выслал платежку в департамент наказаний.

Сейчас же, спустя столько месяцев, меня стали заваливать исками от судебных исполнителей, что я должен оплатить нотариальный сбор в 36 рублей. Сначала, я совершенно не понял за что. Оказалось, якобы я не оплатил содержание и деньги с меня решили взыскать через судебных исполнителей.

Мало того, что с меня высчитывают нотариальный сбор, так еще приходят письма, что я вторично должен оплатить пребывание в ЦИП. Когда я пришел к судебному исполнителю и показывал платежку, то он заявил: «Вы правы, но я ничего не могу сделать. Как судебный исполнитель я должен сделать то, что хочет ЦИП. Вы оплатите, а потом подавайте на них в суд». Я в недоумении ему сказал: «Зачем мне платить второй раз? Какой смысл?» Вот такие у нас законы!

В общем, мне угрожают, что из-за 36 рублей, которых я вообще не должен, придут описывать имущество. В общем, безалаберность работников этой системы шокирует! Мы оплачиваем, они теряют платежки и снова требуют оплатить. Цирк! В этой системе работают самые настоящие тунеядцы!