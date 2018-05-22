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Профсоюз РЭП освободил продавца из контрактного «капкана»

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  • 22.05.2018, 14:15
Алексей Евгенов

Кассир смогла уволиться только после вмешательства независимого профсоюза.

Начальство кассира Жанны Мурог постоянно нарушало условия контракта: вместо два через два дня заставляли выходить каждый день, переработку не фиксировали и не доплачивали, сообщает praca-by.info.

Член профсоюза РЭП из Бобруйска Жанна Мурог устроилась на работу продавцом-кассиром в ООО «ЛОДИСС», зарегистрированного в Кобрине Брестской области. Подписала контракт, приступила к работе. Однако быстро поняла, что наниматель постоянно изменяет оговоренные ранее условия.

- Вместо работы два через два дня потребовали выходить каждый день, переработка нигде не фиксируется, а зарплата вышла куда более низкой, чем договаривались. Были и другие ухудшения условий труда, - пояснил Алексей Евгенов, юрист, представитель профсоюза РЭП в Могилевской области.

Как рассказал профсоюзный лидер, попытки Жанны Валерьевны уволиться вызвали грубость и неуважительное отношение руководства:

- Это при том, что торговый объект находился в Бобруйске, а офис «ЛОДИСС» в Кобрине. В результате с женщиной случился нервный срыв, и она попала в больницу.

За защитой своих трудовых прав кассир обратилась в профсоюз РЭП. С помощью юридической службы профсоюза она подала жалобу в Департамент инспекции труда и заявление нанимателю с требованием уволить ее по статье 41 Трудового кодекса (увольнение по требованию работника в связи с нарушением нанимателя законодательства о труде).

В результате переговоров руководство ООО «ЛОДИСС» согласилось расторгнуть контракт с формулировкой «По соглашению сторон».

Жанна Валерьевна поблагодарила юридическую службу Могилевского региона за помощь.


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