Раскопки в Ютландии рассказали о неизвестных ритуалах германских племен 22.05.2018, 14:10

Находки датских археологов восстановили пробелы в знаниях о военных традициях древних германцев.

Датские археологи обнаружили на полуострове Ютландия оружие и останки более 80 человек, живших в период со II века до нашей эры-в начале I века нашей эры, говорится в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Судя по характеру повреждений и отметин на костях, люди погибли в сражении. Их останки, пролежавшие какое-то время на поверхности, выбросили в находившееся рядом озеро, по-видимому, проведя над ними какие-то ритуальные действия.

О германских племенах на рубеже нашей эры мы знаем преимущественно из римских источников. В 7 году нашей эры римляне захватили земли от Рейна до Эльбы и основали на этой территории провинцию Германия. Но двумя годами позже местные жители взбунтовались и попытка их усмирить закончилась гибелью трех римских легионов (по разным оценкам погибло 18-27 тысяч человек). После неудачных попыток реванша через несколько лет, римляне оставили территории севернее Рейна. Снова они попытались завоевать территории между Рейном и Эльбой уже в III веке. Что происходило с жителями Северной Европы между этими событиями, известно мало. Предположительно, в это время они жили племенными сообществами и между ними было немного столкновений, которые были вызваны либо захватом рабов (как рабочей силы), либо необходимостью уничтожения неугодных военных лидеров.

Находки датских археологов позволяют увидеть, как германские воины вели себя после военных конфликтов. Впервые раскопки в Алкен Энге в долине реки Иллеруп в Восточной Ютландии проводились в 1950-х годах. В заболоченной местности, где река впадала в озеро Моссе, исследователи обнаружили человеческие останки как минимум 26 человек, а также оружие (наконечники копий, фрагменты щитов и мечей). Радиоуглеродный анализ позволил датировать их началом I века нашей эры. Исследование показало, что в это время заболоченная местность была частью озера, так что кости, вероятно, были брошены на дно.

В 2008-2009, а затем в 2012-2014 годах сотрудники музея Скандеборга совместно с археологами из Орхусского университета под руководством Метте Левшаль (Mette Løvschal) провели в Алкен Энге новые раскопки. В этот раз они обнаружили на территории 75 гектаров останки как минимум 82 мужчин всех возрастов, начиная от подростков моложе 15 лет до людей старше 60 лет. Помимо человеческих останков исследователи нашли оружие (боевой топор, наконечники копий, палицу, фрагменты мечей), по большей части сломанное или поврежденное, и несколько железных ножей, керамические горшки и кости животных (собак, коров, коз и свиней), а в следующем стратиграфическом слое — фрагменты повозок. Исследователи провели радиоизотопный анализ останков 30 человек и уточнили датировку — II век до нашей эры-54 год нашей эры. По оценкам исследователей, всего в Алкен Энге погибло около 380 человек.

Судя по отметкам и повреждениям скелетов, люди погибли во время военной стычки: у них были раны, вероятно, нанесенные мечами, копьями или палицами и у некоторых были сломаны конечности. Удары в основном наносили по голове, бедрам и голеням. На поверхности земли останки погибших оставались приблизительно от полугода до года, потом их бросили в озеро. А до этого момента их успели погрызть хищники, по-видимому, собаки, лисы и волки. С останками, вероятно, проводили манипуляции и люди. Многие черепа были раздавлены и сохранились в виде фрагментов. Некоторые останки «собирали» в определенном порядке: в том числе археологи нашли несколько тазовых костей, нанизанных на палку.

